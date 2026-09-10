Page pide al Gobierno que "espabile" en la crisis de Ceuta: "Puede ser la gran mentira de la democracia después del 11-M"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que el Gobierno central tiene que "espabilar" ante la crisis de Ceuta porque se puede convertir en la "segunda gran mentira de la democracia" como ocurrió con los atentados del 11 de marzo.

"Estamos ante uno de los grandes desastres de gestión que, como no se dé prisa el Gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia. Ya tuvimos una muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11-M. Eso es un ejemplo del libro", ha afirmado el presidente castellanomanchego en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Si no quiere el Gobierno central que la gestión de Ceuta se convierta "en un chollazo enorme para la extrema derecha", ha advertido García-Page, "tienen que darse prisa, espabilar" porque la imagen que se traslada de esta crisis es que "está en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a la categoría de dogma".

"En las facultades de Ciencias Políticas se estudiará como exactamente el ejemplo de lo que no hay que hacer, de cómo no abordar una crisis", ha criticado.

En este punto, ha puesto un ejemplo de lo de sí es una buena gestión, la del excanciller alemán Gerhard Schröder, que se enfrentó a unas "inundaciones tremendas" en Alemania. "Se puso las botas katiuskas y se puso él mismo a sacar agua y a desescombrar y ganó las elecciones, le dio la vuelta a las encuestas y se puso al frente de la crisis", ha relatado.

Informes del CNI

Tras hacerse públicos este miércoles los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta, en los que se recoge que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta por WhatsApp el día 29 de un "llamamiento" en redes para un "asalto", García-Page ha señalado que "muchos" deben tener "grandes problemas de comprensión lectora" a la hora de leer los informes del CNI.

Ha calificado al servicio de inteligencia como "uno de los mejores servicios de información que hay en el mundo", citando también la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, aunque ha admitido que puede haber "errores", ha apelado a cuidar la imagen de estas instituciones y velar por ellas.

Ha sido en este punto cuando ha reprochado al Gobierno su "dinámica de no tener culpa de nada", que le lleva a "una dinámica un tanto esquizofrénica políticamente hablando".

Así, García-Page se ha preguntado que "si no hubo ningún tipo de informe, ¿a quién le tiene que pedir explicaciones el pueblo español?", para seguidamente señalar que si hubo informes "moderados", la clave, a su juicio, es si "se hizo algo, mucho, o no se hizo nada".

Sobre la posición del Gobierno respecto a Marruecos, Emiliano García-Page ha reconocido que Pedro Sánchez, en sus primeras palabras tras la crisis, se refirió a "una violación de la integridad territorial española de la frontera", cuando Ceuta "solo tiene frontera con Marruecos".

"La realidad es que, desde el primer momento, todos visualizamos que el Gobierno tomaba nota de que había sido una invasión", ha insistido.

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Finalmente, ha resumido su posición frente a la gestión del Ejecutivo, considerando que "lo que es verdaderamente importante es que o aciertas en el diagnóstico o tienes claro y asumes lo que ha pasado o es muy difícil prometer soluciones".