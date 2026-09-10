Robles defiende que el Gobierno "trabaja unido" y el escenario de Ceuta era "imprevisible"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno "trabaja unido" y "no hay que buscar discrepancias donde no las hay", con relación a los documentos del CNI sobre entrada masiva de migrantes en Ceuta, y ha afirmado que hay escenarios cuya magnitud es "imprevisible".

Robles, preguntada por si se deben mejorar los protocolos del CNI para dar respuesta ante crisis como la de Ceuta, ha señalado que "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo", en declaraciones en Toro (Zamora), donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina.

Ha sostenido también que Gobierno "cumple con su obligación, trabaja y trabaja unido", al igual que lo hacen las Fuerzas Armadas, las instituciones, la policía, la Guardia CIvil y la sociedad de Ceuta.

Sobre la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio ha subrayado que hay "escenarios que son absolutamente imprevisibles" y que lo que pasó "por su magnitud no tiene muchos precedentes", no solo en España, sino en cualquier país de Europa.

Margarita Robles ha indicado que han intentado hacer el trabajo "lo mejor posible" y que, ante la entrada masiva, se hizo "lo que se creía que se podía hacer".

Por ello, ha defendido el papel de un Gobierno que "trabaja unido" y al que "la única prioridad" que le mueve, al menos a ella como ministra, es "devolver la normalidad a Ceuta", para lo que hay que trabajar "codo con codo, todos unidos" en vez de "buscar discrepancias donde no las hay", ha apostillado.

También se ha referido a "las lecciones aprendidas" porque siempre todo se puede hacer mejor, pero ha querido poner en valor "lo positivo" porque se está "trabajando conjuntamente".

Para Margarita Robles, la obligación es "pensar en Ceuta", que vive una situación "difícil", por lo que ha expresado su solidaridad y ha advertido de que no se puede dejar que la ciudad autónoma "se sienta abandonada" porque no lo está.

Sobre la desclasificación de documentos y comunicaciones sobre la situación de Ceuta, ha subrayado que el objetivo es dar "la máxima transparencia" y explicar a la ciudadanía lo que se ha hecho.

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Ha abogado por estar todos unidos con el único objetivo de apoyar a Ceuta y devolver la normalidad lo antes posible, y a los ceutíes les ha pedido confianza y a también disculpas "si creen que no estamos a la altura".

Fuente: El Periódico