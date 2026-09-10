Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis con la información disponible

El CNI avisó a Interior del riesgo de "asalto por valla y mar" horas antes con mensajes telefónicos y la Guardia Civil valoró la "connivencia de las autoridades marroquíes" en la entrada masiva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  3. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales
  6. El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: 'Luego se habla de conciliación
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo

Querido cuerpo

Querido cuerpo

Nora García Maestu: «Se van a sorprender con lo rápido que subimos»

Nora García Maestu: «Se van a sorprender con lo rápido que subimos»

Puebla de Lillo pone en valor su montaña y su ganadería

Puebla de Lillo pone en valor su montaña y su ganadería

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Septiembre

Tartar de atún con aguacate y mango: el plato elegante y fácil que puedes preparar en pocos minutos

La guía definitiva sobre cómo funciona y por qué está transformando el fitness

La guía definitiva sobre cómo funciona y por qué está transformando el fitness

Los nueve baños de septiembre, "una cuestión de fe" entre los bañistas gijoneses que "sienta de maravilla" (en imágenes)

Los nueve baños de septiembre, "una cuestión de fe" entre los bañistas gijoneses que "sienta de maravilla" (en imágenes)
Tracking Pixel Contents