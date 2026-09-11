La Audiencia de Tarragona analiza si el juez que investiga a Montoro pierde el caso en favor de Madrid

La Audiencia Provincial de Tarragona, a quien corresponde revisar las decisiones del juez del caso Montoro, Rubén Rus Vela, delibera este lunes sobre un recurso que, de estimarse, daría un vuelco a la causa en la que se investiga al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y otros ex altos cargos de Hacienda por un supuesto tráfico de influencias para conseguir normas tributarias beneficiosas a cambio de contratar el bufete que el primero fundó, Equipo Económico.

Los magistrados tienen sobre la mesa la apelación presentada contra el rechazo por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona de ceder la causa a un juzgado de Madrid, tal y como solicitan las defensas. Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que este asunto será analizado este mismo lunes por una sala de la Audiencia, y es probable que se conozca el sentido del fallo, si bien aventuran que parece difícil que el asunto vaya a cambiar de manos tanto tiempo después de que comenzara la investigación en Tarragona.

El recurso está pendiente de resolución desde el pasado mes de abril, cuando Rus rechazó la cuestión de competencia planteada al considerar "indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito", relacionados con el hallazgo de unos correos electrónicos encontrados por los Mossos d'Esquadra en la empresa Messer Ibérica de Gases, que estaba siendo investigada por otros delitos, y que despertaron las sospechas sobre la posible influencia en responsables de Hacienda a cambio de precio.

A juicio del instructor, se contrató a Equipo Económico desde la ciudad catalana "y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico que, pesar de que se realiza por medio de la Asociación de Fabricantes de Gases (AFGIM), se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer Ibérica de Gases, desde Tarragona, realiza su parte del pago". En la misma resolución, el magistrado negaba tener "especial interés en conocer de este asunto, que se mantuvo en secreto durante siete años antes de formalizarse las imputaciones.

El hallazgo casual, que está en el origen de la presente causa, es la circunstancia sobre la que pivota toda la investigación y también ha sido recurrida por la defensa de Montoro y de los directivos que están siendo investigados, si bien este recurso aún está pendiente de ser introducido en el calendario de deliberaciones de la Audiencia Provincial de Tarragona.

El email clave del caso Montoro. Correos cruzados entre Ruben Folgado y Karl Andrea Hauch, de la empresa Messer Ibérica. / EL PERIÓDICO

Para Rus, fue "en unos correos electrónicos, obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en el partido judicial de Tarragona" en los que se encontró la cuenta de correo corporativo del director técnico de Messer, Rubén Folgado Girón, correos que dirige, entre otros al director general, Karl Hauck, ambos tienen su puesto de trabajo en Tarragona".

En esta causa se investiga si un grupo de empresas con intereses comunes "pagaron un precio a un tercero con el fin, presuntamente, de que este ejerciera su autoridad sobre funcionarios públicos", a fin de que estos legislen en favor de los primeros, por lo que se trataría de investigar posibles delitos de "tráfico de influencias, cohecho o prevaricación. Al igual que el cohecho y la prevaricación, el particular que podría haber incurrido en ilícito penal sería Messer Ibérica, que el delito "habría cometido desde Tarragona", insiste el juez en sus resoluciones.

A juicio de los investigadores, los empresarios gasistas trataban de buscar una modificación de la ley de impuestos especiales de 2014 relativa a las cargas que afectaban directamente al sector de la distribución de gas y electricidad. Tras un primer éxito con relación a esta norma se produjo un segundo encargo, encaminado a una modificación legislativa en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Organigrama equipo económico / EP

Una vez se resuelva sobre competencia, y además de los recursos interpuestos por las defensas contra la tesis del hallazgo casual, quedan pendientes también los presentados por el mantenimiento desde procedimiento judicial en secreto durante un tiempo “desorbitado”. El secreto de las actuaciones se decidió inicialmente por auto de 2 de agosto de 2018 y hasta junio el pasado año, 2025, a lo que se unen las continuas prórrogas de la investigación, igualmente recurridas.

Fiscalía avisó de desobediencia

Precisamente respecto este último asunto se ha conocido recientemente el escrito de la fiscal Anticorrupción adscrita a la causa, Carmen García Cerdá, que justifica las sucesivas prórrogas y pide al juez Rus que reclame que los bancos a los que se pidió información sobre las cuentas de los investigados "designen a una persona que se responsabilice de atender los mandamientos judiciales, bajo apercibimiento de desobediencia", ante el silencio con respecto a los últimos requerimientos judiciales.

En otra de las comunicaciones conocidas recientemente, a la que también ha tenido acceso este diario, los Mossos informan al juez que han dado cumplimiento a todos los encargos que se les han realizado y que la ausencia de algunos datos responde a la falta de colaboración de las empresas gasísticas que están siendo investigadas y de los bancos a los que se requirió información.

Fue también el pasado mes de abril cuando el juez libró distintos mandamientos a un total de 16 entidades bancarias para poder analizar todos los movimientos registrados en los últimos 20 años en las cuentas bancarias en las que el exministro, su hermano y otros investigados constan "como titular o autorizado", según informó esta redacción. Estas cuentas son a las que los expertos de la Agencia Tributaria a los que se encomendó el auxilio judicial no habían podido tener acceso.

Impulso procesal de Tebas

Finalmente, continúa la lucha en los juzgados de determinadas personalidades afectadas por una deriva del caso que, por el momento, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez parecen tener intención de investigar, relacionado con la información tributaria de particulares a la que pudo tener acceso el propio Montoro cuando estuvo al frente de la Hacienda Española.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Christian Charisius/dpa

Hace ya un año, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, junto a su hijo, recurrió la decisión del juez de vetarle poder ejercer la acusación particular. Alegaban que la ley general tributaria "consagra el carácter reservado de los datos de los contribuyentes, "prohibiendo su comunicación a terceros no autorizados".

En su escrito, publicado en su día por EL PERIÓDICO, se subrayaba que esta regla, expresión del principio de sigilo fiscal, impide legalmente que autoridades políticas como el ministro de Hacienda o su personal de confianza accedan o intervengan en expedientes individuales de inspección". Un año después, en un escrito con fecha de del pasado 7 de septiembre, la representación legal de Tebas advierte a la Audiencia de que la falta de respuesta del magistrado "excede manifiestamente de cualquier plazo razonable y legalmente previsto para la tramitación de un recurso de esta naturaleza" y le genera indefensión, al suponer una vulneración de sus derechos constitucionales.