El incendio de chabolas en Ceuta preocupa a las Fuerzas de Seguridad pese a no deberse a un ataque

De noche ardían los pocos trapos y enseres de los migrantes en el poblado improvisado que tienen montado junto a un área de naves de El Tarajal, en Ceuta. De día no se puede decir que el incendio esté extinguido, por más que ya no haya llamas: quedan otro tipo de brasas que pueden producir otro tipo de incendios.

La Policía Nacional ha descartado ya el sabotaje como causa del fuego que ha arrasado 42 chabolas de migrantes en el viejo polígono comercial de El Tarajal. Se ha determinado con los bomberos de Ceuta que fue una vela la que inició el siniestro, en un entramado de tiendas pegadas unas a otras, en el que el fuego no tiene obstáculos para correr.

No se busca pues a un saboteador, pese a la coincidencia en el tiempo de este incendio con otros que han venido teniendo lugar en las noches ceutís. Algunos de esos incendios, en los que han resultado destruidos vehículos particulares, contenedores en la vía pública y un camión, tienen ya supuesta autoría en la persona de un empleado municipal español, detenido por la Policía Local, cuyas motivaciones se están aún averiguando.

Y, sin embargo, la situación entra en uno de los supuestos contemplados en la primera evaluación de riesgos de las Fuerzas de Seguridad, realizada después de que, tras la salida de Ceuta de la mayoría de los extranjeros que habían entrado en la oleada del 30 y 31 de julio, se quedaran en la ciudad varios miles.

Material inflamable

Explica un experto seguidor de los sucesos de Ceuta en una oficina del Gobierno central que en el actual punto “no importa tanto cuál es la razón del incendio como qué creen los inmigrantes que ha sido la causa”. Fuentes de la Policía Nacional aseguran a este diario que "los migrantes saben bien cuál ha sido la causa".

Pero de nuevo no se descarta la acción de bulos y la ingeniería de comportamiento a través de redes sociales y grupos de whatsapp que ya ha operado en el caso de Ceuta. Ninguna fuente consultada desvela que se esté monitoreando si corre entre los extranjeros de Ceuta, e incluso entre la comunidad musulmana española de la ciudad, una versión que lleve al convencimiento de que ciudadanos españoles están atacando de noche a los migrantes.

El incendio se ha producido en el mismo lugar en el que, días antes, individuos no identificados apedrearon el asentamiento y uno de ellos realizó disparos con una pistola de bolas de plástico, alcanzando a un niño magrebí. Del incidente no se puso ninguna denuncia por parte de los atacados, si bien el caso no se ha dejado de investigar.

Vuelve a cernirse sobre el trabajo de policías y guardias civiles en Ceuta un fin de semana intenso. Las próximas horas serán clave si los infundios anidan entre extranjeros o ceutís, y se justifica una previsión policial de desórdenes o violencia, que aún no tiene concreción.