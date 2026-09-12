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Crisis migratoria

Sumar pedirá al Defensor del Pueblo que investigue a las comunidades que no acojan menores

Martínez Barbero ha dicho que el Partido Popular tendrá que dar explicaciones al pueblo español y también a los ceutíes, ya que la solidaridad "no es envolverse en una bandera ni pegar palizas"

Sumar pedirá al Defensor del Pueblo que investigue a las comunidades que no acojan menores

Sumar pedirá al Defensor del Pueblo que investigue a las comunidades que no acojan menores

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Madrid

La líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha anunciado este sábado que su partido va a pedir al Defensor del Pueblo que investigue y que actúe en relación con la negativa de los gobiernos de las comunidades autónomas a acoger menores procedentes de Ceuta.

En la reunión de su grupo coordinador, Martínez Barbero ha dicho que el Partido Popular tendrá que dar explicaciones al Defensor, al pueblo español y también a los ceutíes, ya que la solidaridad con Ceuta "no es envolverse en una bandera ni pegar palizas", sino que es poder traer a la Península a los menores.

El PP, ha agregado, "se ha empeñado en competir con Vox en su propio terreno", pero haciendo las políticas de Vox no se acaba con este partido, sino que "se le hace más grande".

La también líder de Sumar Rosa Martínez ha afirmado, por su parte, que Sumar va a exigir responsabilidades al PP y a Vox por permitir y aplaudir la violencia contra los inmigrantes, que, según ellos, "no merecen vivir en España".

La de hoy ha sido la primera reunión presencial del grupo coordinador tras la elección el pasado mes de julio de las dos nuevas líderes del partido: la portavoz de Sumar en el Congreso, Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Ambas asumieron las riendas de la formación tras la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata electoral en pleno proceso de reconfiguración del espacio Sumar junto a IU, Más Madrid y Comuns.

En su intervención, Martínez ha señalado que aunque la derecha se proyecta de nuevo ganadora de las futuras elecciones en España, hay más "mucha más gente decente que gente a la que le sobra la mitad del país" y son ellos quienes impedirán que esto suceda.

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Martínez Barbero ha señalado, también, que España no es "el país mezquino lleno de odio del PP y de VOX" en el que se normaliza la violencia y el racismo contra personas vulnerables, mientras "se aplaude a un Estado genocida como Israel".

Fuente: El Periódico

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