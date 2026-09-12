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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas

Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la polémica por los contactos con el CNI

El PP contesta a los ataques de Marruecos y le culpa de la crisis de Ceuta por "acción u omisión"

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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