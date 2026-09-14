El Gobierno acelera los trabajos en el puerto de Ceuta para acoger a los migrantes

El Gobierno está acelerando dos nuevas infraestructuras situadas en el muelle de Poniente de Ceuta para albergar a más de 1.000 personas con la intención de seguir posibilitando la salida de la calle de los migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio.

Según ha podido comprobar EFE, las carpas instaladas en la zona portuaria se están terminando de preparar con el arreglo de determinados aspectos interiores de esta infraestructura.

El objetivo es que estas carpas sean ocupadas por las miles de personas que permanecen acampadas en la playa del Trampolín, la cual ha sido objeto en los últimos días de numerosas reyertas entre estos migrantes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevó a cabo este domingo una nueva "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo recurso temporal a 864 personas que se encontraban en las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar.

Estas personas fueron trasladadas, de manera voluntaria, sin incidencias, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El dispositivo temporal está ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda.

El Ministerio trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

Con la apertura del emplazamiento de Los Rosales este domingo son alrededor de 4.300 las plazas habilitadas ya y, en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales, según el departamento ministerial.

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El objetivo del Gobierno es continuar trabajando para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos temporales adecuados, al tiempo que permiten facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente.

Fuente: El Periódico