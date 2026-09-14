Crisis en Ceuta
Guerra de audiencias: la confrontación política de Vivas y Sánchez también en las pantallas
Sánchez y Vivas elevan el cruce de acusaciones por la gestión de la crisis
Redacción
"Tenemos que ganar en audiencia". Así viven en Ceuta la batalla en las pantallas entre el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que coinciden cuyas entrevistas coinciden esta noche en el 'primer time' televisivo.
El presidente ceutí cuenta con el respaldo de cientos de personas congregadas en la plaza de los reyes de la ciudad para seguir, en pantalla gigante la intervención de Vivas en El Hormiguero, el programa de Antena 3. Según cuenta a EL PERIÓDICO ceutíes presentes en la concentración, la iniciativa - con música y fiesta en la calle- parte de un centenar de empresarios de la ciudad que quieren mostrar el respaldo a su alcalde y su gestión en la crisis que vive la ciudad desde los últimos días de julio. Un respaldo que también han mostrado decenas de personas -según imágenes que circulan en redes- en los exteriores de los estudios de Antena 3 en Madrid.
La entrevista al presidente del Gobierno en El Intermedio, de laSexta estaba prevista para las 22 horas de esta noche, según la agenda pública del Gobierno, pero comenzó minutos antes. La de Vivas, fijada para las 21:30 horas comenzó cuando el reloj se aproximaba a las 10 de la noche.
La confrontación política se hizo visible en las entrevistas, pues ambos elevaron el tono de las acusaciones. Mientras Pedro Sánchez se reconoció estar sorprendido por la actitud de Vivas, con el que siempre, como en la crisis de 2021, ha colaborado estrechamente en el marco institucional, ahora tiene actitud irreconocible que, según el presidente, responde a un interés electoral del PP.
Vivas, por su parte, dirigió sus criticas al presidente y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por la gestión y por la falta de medios para combatir la crisis pese a los que distintos avisos que, sostuvo, hubo por parte de diferentes organismos.
Fuente: El Periódico
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