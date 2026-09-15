Tribunales
La comisión de la dana del Congreso cita de nuevo a Pradas y Mompó el 28 de septiembre
La exconsellera y el presidente de la Diputación de Valencia tendrán que acudir por segunda vez para aclarar las contradicciones sobre el relato de aquel 29 de octubre
Pablo Plaza
La comisión de investigación de la dana hará un nuevo repaso a las declaraciones de algunas de las principales figuras políticas del día de la dana. La mesa de la comisión ha citado a comparecer por segunda vez tanto a la que fuera consellera de Interior, Salomé Pradas, como al presidente de la Diputación, Vicent Mompó.
La mesa de la comisión, presidida por la socialista valenciana Carmen Martínez, ha aprobado la comparecencia de ambos dirigentes 'populares' para el próximo 28 de septiembre. La primera acudirá por la tarde mientras que Mompó hará lo propio por la mañana. Ambos están obligados a acudir y tendrán que responder para aclarar a los diputados las contradicciones sobre el relato de aquel fatídico 29 de octubre casi cuando se cumple el segundo aniversario de la catástrofe.
La citación se produce poco después de que la mesa, presidida por la socialista Carmen Martínez, acordara también la segunda comparecencia del que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto a la primera declaración parlamentaria del ex 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso. Estas se producirán una semana antes, el día 21.
Las declaraciones de Pradas y Mompó coincidirán el mismo día en el que les Corts Valenianes celebran el tradicional Debate de Política General, en el que el actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hará balance en sede parlamentaria de la situación de la Comunitat y defenderá su gestión al frente de la administración autonómica.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Levante - EMV
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
- Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios
- Marlaska inaugura el cuartel de Mieres: 'La obra ha tenido complicaciones, pero hoy contamos con un edificio moderno, eficiente y funcional para la Guardia Civil
- Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
- El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
- El fallecimiento de José 'García' conmociona a la localidad de Barcia tras su accidente en moto en la N-634
- Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
- El Arzobispado pone a la venta seis fincas y una rectoral en la zona rural gijonesa