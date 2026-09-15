PP
Feijóo confirma su propuesta para quitar la nacionalidad a los inmigrantes con delitos graves
Alberto Núñez Feijóo plantea una modificación normativa para que el Estado pueda retirar la nacionalidad española a aquellos ciudadanos que quebranten la confianza pública mediante la comisión de delitos graves
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, confirmó este martes su intención de reformar la ley para poder quitar la nacionalidad española a los inmigrantes que cometan delitos graves. Preguntado por lo que adelantó 'El Mundo', el jefe de la oposición desveló que su formación está trabajando en una propuesta de ley orgánica al respecto, si bien no detalló si sería para presentar esta legislatura, que como muy tarde acabará el año que viene.
Feijóo explicó su idea como una adecuación de "la nacionalidad regulada en el código civil a la realidad europea, la realidad que vivimos en este momento". Además, y según explicó, la ley que pretende impulsar regularía "el otorgamiento de la nacionalidad, el mantenimiento de la nacionalidad y, en su caso, la pérdida de la misma".
El líder de los populares argumentó su postura refiriéndose a la nacionalidad como "un acto de confianza de un Estado, de una nación, España, a un ciudadano que ha nacido fuera de nuestro país". Y en esa línea subrayó que se trata del "mayor acto de confianza. Es el título más importante que puede dar un Estado, un pasaporte. Por tanto: esa confianza hay que mantenerla, y cuando se quiebra esa confianza, porque la persona a la que se la hemos dado pertenece a una banda criminal, pertenece a una banda terrorista, es reincidente en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, lógicamente tiene que saber que esa confianza se quiebra y que por tanto la nacionalidad será retirada".
Para Feijóo, se trataría simplemente de adecuar la legislación española a la de "los países más serios de la Unión Europea". El líder del PP concluyó: "La nacionalidad no es un trámite administrativo, es un honor".
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Fuente: El Periódico
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