Pablo Fernández da el paso para recuperar Podemos en Madrid: “Vamos a dejarnos la piel”

Podemos desapareció del Ayuntamiento de Madrid en 2019, cuando Pablo Iglesias decidió no competir con la candidatura encabezada por Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Cuatro años después, en 2023, la formación volvió a lanzarse a la carrera por Cibeles, pero se quedó a apenas unas décimas de alcanzar el 5% de los votos necesario para obtener representación. Ahora, tres años después de aquel intento fallido, Pablo Fernández da un paso al frente para tratar de reconquistar la capital.

El secretario de Organización y portavoz de la formación liderada por Ione Belarra ha anunciado este martes que se presentará a las primarias de Podemos para convertirse en el candidato al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2027.

Fernández ha explicado su decisión en un vídeo difundido en su cuenta de X, en el que ha centrado sus críticas en el acceso a la vivienda, el estado de los servicios públicos y la gestión del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. “Los alquileres son imposibles, el bus va hasta arriba, no se puede encontrar una plaza en las escuelas infantiles, es imposible tener una cita en el centro de salud, la basura se amontona por las calles y los barrios están abandonados”, denuncia.

Una realidad que, según el dirigente morado, contrasta con el desarrollo económico y urbanístico de la ciudad, en la que, “mientras unos pocos se forran, las vecinas y vecinos sentimos que Madrid se aleja de nosotros”. Frente a ello, Fernández defiende la necesidad de una “izquierda valiente” que se atreva a “cambiar las cosas”, reivindicando una alternativa política centrada en los barrios.

“Madrid necesita una candidatura que ponga en el centro a sus vecinas y vecinos, a todas aquellas personas que defienden a diario en las calles la sanidad, la educación y los servicios sociales”, resume el portavoz, que cierra su anuncio afirmando que se postula como candidato para "llevar la voz de quienes viven y trabajan en esta ciudad al Ayuntamiento”, concluye.

Noticias relacionadas

Para ello, Fernández tendrá que superar primero el proceso interno de primarias de Podemos. Los inscritos e inscritas del partido podrán votar entre el 5 y el 11 de octubre y los resultados se conocerán el día 13. Si obtiene el respaldo de las bases, será el candidato de la formación al Ayuntamiento de Madrid en 2027.

Fuente: El Periódico de España