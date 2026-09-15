Senado
Robles abre la puerta a que la directora del CNI vaya a la comisión de secretos oficiales a explicar las alertas de Ceuta
La ministra de Defensa se declara "orgullosa" del trabajo de la inteligencia española y del resto de "servidores públicos" que trabajan en la ciudad autónoma
El PP la acusa de incurrir en una "profunda negligencia" y avanza que el Gobierno tendrá que dar explicaciones en los tribunales
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abierto la puerta desde el Senado a que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca ante la comisión de secretos oficiales del Congreso para explicar las alertas del CNI sobre la avalancha de Ceuta y el papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria.
Preguntada por el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, Robles le ha respondido que, por lo que a ella respecta, la directora del CNI "irá en cualquier momento a la comisión". La ministra se ha mostrado "orgullosa" por el trabajo de los servicios secretos y del resto de "servidores públicos" que trabajan en la ciudad autónoma. Y ha pedido al PP que deje de "hacer ruido" y tenga "más sentido de Estado" porque, en su opinión, están demostrando que "no les importa nada lo que ocurra en Ceuta". "Con la única finalidad de ir contra el Gobierno, van contra España", les ha espetado.
Fuentes del Ministerio de Defensa han reconocido, como adelantó EL PERIÓDICO, que no todos los informes del CNI se hicieron públicos entre los más de 40 documentos que difundió la semana pasada el Gobierno. Lo contrario, apuntan desde Defensa, habría sido "irresponsable".
Robles ha dicho sentirse orgullosa de "las Fuerzas Armadas, del CNI, del Cifas" (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) y "de todas las fuerzas de inteligencia del Estado", después de que el senador del PP le instara a decir "la verdad" y a apoyar al CNI, tras negar Moncloa que este centro anticipara la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.
Maíllo ha acusado a Robles y al Gobierno de haber incurrido en una "profunda negligencia". Y ha avanzado que es "muy probable" que desde el Gobierno tengan que acudir a dar explicaciones en los juzgados.
(Seguirá ampliación)
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Fuente: El Periódico
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