Sánchez y Feijóo protagonizarán un cara a cara con Ceuta y la justicia como telón de fondo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este miércoles un cara a cara en el Congreso marcado por la evolución de la situación en Ceuta y las críticas de varios ministros a determinadas decisiones judiciales.

Desde su enfrentamiento dialéctico de la pasada semana en el hemiciclo, han proseguido los reproches de Feijóo y de otros dirigentes populares a la gestión del Gobierno en Ceuta, y las acusaciones del Ejecutivo al PP por no ayudar y buscar solo un rédito político. Además, ante la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', han ido in crescendo las críticas del Gobierno, y el ministro Óscar López ha llegado a calificar la decisión de "salvajada" y "atropello democrático".

Ambas cuestiones formarán parte previsiblemente del cruce de argumentos entre Sánchez y Feijóo, quien ha registrado una pregunta genérica en la que plantea al jefe del Gobierno si cree que se ha degradado la imagen de España. Otras dos preguntas deberá responder Sánchez, una de ellas de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también con un planteamiento muy abierto al instarle a dar su opinión "sobre la situación actual".

Cuestión que formulará el día después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazase la petición del expresident Carles Puigdemont de aplicar la amnistía al delito de malversación, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la espera del fallo del Tribunal Constitucional.

La tercera pregunta a Sánchez será de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le pedirá aclarar si está dispuesto a tomar las decisiones necesarias para ampliar derechos laborales y sociales en lo que resta de legislatura.

Ceuta estará presente en otras preguntas como la del secretario general del PP, Miguel Tellado, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instándole a decir si cree que la ciudad ha vuelto a la normalidad; o la de la portavoz de Vox, Pepa Millán, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique sus planes al respecto.

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Entre otros puntos de la sesión, el Congreso votará el real decreto con las ayudas a Ceuta, y otro que regula la actividad de los grupos de interés (la ley de 'lobbies') cuya aprobación reconoce difícil el PSOE debido a la falta de apoyos.