Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

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Mónica García dice que los refuerzos médicos enviados a Ceuta han permitido "no haber suspendido ni una sola consulta de la población ceutí" La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado esta noche que los refuerzos médicos enviados a Ceuta por su ministerio han posibilitado "no haber suspendido ni una sola consulta de la población ceutí". Así lo ha manifestado Mónica García esta noche en el programa Hora 25 de la Cadena Ser al ser preguntada por la huelga convocada para el próximo 24 de septiembre por el Sindicato Médico de Ceuta "después de semanas reclamando descansos, medidas organizativas y soluciones estructurales ante la grave presión asistencial que sostienen desde el pasado mes de julio en la ciudad autónoma".

Agredidos tres vigilantes del CETI de Ceuta tras mediar en una reyerta Tres vigilantes de seguridad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta han resultado agredidos, teniendo que ser trasladados al hospital universitario por los golpes recibidos al mediar en una pelea entre los migrantes acogidos en estas instalaciones. Según ha denunciado UGT Ceuta en un comunicado, los vigilantes fueron agredidos este lunes tras mediar en una reyerta entre residentes del CETI de origen subsahariano y marroquí a la que se unieron más personas. Los tres vigilantes fueron evacuados al hospital con lesiones en muñecas y costillas como consecuencia de los golpes, por lo que están de baja médica, mientras que el tercero sufrió una lesión en el labio.

Rechazada la propuesta de Vox para que el Ejército proteja Ceuta y Melilla El Congreso ha rechazado este martes tramitar una propuesta de Vox de reforma de la ley de defensa nacional para que las Fuerzas Armadas puedan actuar activamente contra la inmigración irregular, de tal forma que "Ceuta y Melilla tengan sus fronteras protegidas por el Ejército de forma permanente". Lea aquí la noticia completa.

Infancia duda de que Rabat acepte a los menores El Ministerio de Juventud e Infancia duda de que Marruecos vaya a facilitar la reagrupación de menores migrantes llegados solos a Ceuta con sus familiares por su falta de respuesta a los expedientes formulados antes de la crisis migratoria y prevé que puedan trasladarlos a otras comunidades en dos meses. Según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, antes de la entrada masiva de finales de julio se habían planteado 600 expedientes, desde 2021, y el país vecino no ha contestado a ninguno, por lo que el Gobierno no confía que en esta ocasión vaya a ser distinto.

El secretario de Estado de Medio Ambiente viajará a Ceuta El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, viajará mañana miércoles a Ceuta acompañado por personal del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), incluyendo a efectivos de los equipos de prevención integral de incendios forestales, agentes medioambientales y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín Valcárcel. Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable del Miteco, Sara Aagesen, en una carta que ha remitido al consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Ceuta, Alejandro Ramírez, y en la que afirma que esta visita permitirá "realizar una valoración sobre el terreno y colaborar con las autoridades ceutíes en la identificación de los instrumentos y actuaciones más adecuados".

Marlaska, en el Senado El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este martes en el Senado, en respuesta a las peticiones de dimisión desde la bancada del PP, que él en Ceuta se "sentiría subjetivamente inseguro", pero lo que no haría nunca sería "provocar confrontación". "Yo me sentiría subjetivamente inseguro en Ceuta pero, evidentemente, lo que no haré nunca es provocar esa inseguridad, esa xenofobia y esa confrontación que hacen ustedes y que ya han apartado a Vox en ese debate", ha sostenido Marlaska en respuesta al PP

Rabat envió una carta con su postura a eurodiputados La Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió este lunes una carta de forma selectiva a eurodiputados para trasladarles la posición de Rabat sobre la crisis migratoria de Ceuta, apenas un día antes de que el pleno del Parlamento Europeo abordara en Estrasburgo (Francia) la entrada de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma de los pasados 30 y 31 de julio. Según ha podido confirmar Europa Press, eurodiputados de PSOE, PNV y ERC recibieron el correo remitido por la representación diplomática marroquí, mientras que no llegó a miembros de las delegaciones de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG. El resto de grupos consultados por esta agencia no habían respondido en el momento de publicación de esta información.

El compromiso de Marruecos El Gobierno de Marruecos ha trasladado a los diputados del Parlamento Europeo que está investigando el papel de la desinformación en redes sociales y de los traficantes de migrantes en la entrada masiva a Ceuta del pasado 30 y 31 y de julio e incidió en que se ha comprometido a readmitir a todas las personas que cruzaron la frontera. Así se desprende de un mensaje remitido por correo electrónico a eurodiputados por la misión del Reino de Marruecos ante la UE y la OTAN en la tarde del lunes al que tuvo acceso EFE y con el que Rabat busca "compartir información que detalla su postura" y "aclarar la situación y contribuir constructivamente" al debate.

Irene Savio España prorroga hasta el 8 de octubre los controles a viajeros de Italia El Gobierno de España ha decidido prorrogar hasta el 8 de octubre los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia tras la decisión de dilatar la suspensión del acuerdo Schengen por parte de Italia con España, informaron este martes fuentes del Ministerio del Interior español. Después de que el Ejecutivo italiano que preside Giorgia Meloni acordara hoy una segunda prórroga, España adoptó también la decisión de continuar con los controles, en vigor desde el 8 de agosto, hasta el 8 de octubre. Lea aquí la noticia completa.