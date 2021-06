Las claves del España-Suecia, según Carlos Muñoz y Eloy Olaya

Carlos Muñoz: “En cuanto a esfuerzo y trabajo no se le puede reprochar nada a la selección pero le faltó acierto"

“En cuanto a esfuerzo y trabajo no se le puede reprochar nada a la selección pero le faltó acierto. En algunos momentos me pareció un juego demasiado previsible, muchas llegadas por la banda y centros pero se echan en falta algunas alternativas. El equipo salió bien, dominador y recuperando rápido. Suecia fue a hacer su partido pero se veía que no estaba cómoda. Además de ese acierto en los metros finales, eché en falta algo más de tranquilidad cerca del área y algún disparo desde fuera del área”.

“En realidad, el juego de la selección me recordó al que viene practicando en la última época. El equipo suele dominar a los rivales, pero necesita generar demasiado para marcar. Suecia, con ese planteamiento tan defensivo, dispuso de dos ocasiones claras y ahí se te pudo ir el partido”.

“En cuanto al debate sobre el ‘nueve’, a Morata no se le puede reprochar nada en cuanto a actitud, pero no parece que esté en su mejor momento. La ocasión que falló en la primera parte parece que le condicionó. Un ‘nueve’ necesita tener toda la confianza en sí mismo. Y no creo que sea el caso de Morata. Me gustaría ver más a Gerard Moreno, que en 20 minutos generó muchas situaciones interesantes”

“Era importante ganar y no se pudo hacer pero sigo siendo optimista”.

Eloy Olaya: “La selección tiene un problema que ya conocíamos, la falta de remate"

“La selección tiene un problema que ya conocíamos, la falta de remate. Es un equipo bien estructurado, dinámico, versátil, que mueve el balón con criterio, con triangulaciones. Es muy incómodo para el rival porque está bien preparado física y mentalmente para recuperar muy rápido el balón”.

“España jugó con una intensidad tremenda, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo bajó un poco, como es lógico después de una temporada tan dura y por el calor que hacía en Sevilla. Aún así tuvimos muchos remates y el portero sueco fue el mejor jugador del partido. Otras veces pegaba en un defensa o la tirábamos fuera. Claro que ellos, con espacios, tuvieron dos claras”.

“Nos falta un delantero goleador, pero esto es lo que hay en el fútbol español. Morata hizo dos partidos. Uno en el que estuvo francamente bien, hasta el que tuvo aquella oportunidad tan clara, y otro a partir de ahí, en que se le vino el mundo encima. Posiblemente la alternativa sea Gerard Moreno, que es el más en forma en este final de temporada. En su oportunidad hizo lo que tenía que hacer, pero el portero tuvo suerte”.

“Soy optimista para el futuro porque veo a España como un equipo que ofrece garantías. Los jugadores de banda, Ferran Torres y Dani Olmo, están en buen momento. Solo me ofrecen algunas dudas los centrales, que en ocasiones dan la sensación de falta de agresividad. A Laporte y Pau Torres habrá que verlos más adelante, cuando tengan que competir contra las bestias que tienen algunas selecciones”.