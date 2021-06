Con Peter en la memoria: los recuerdos más personales de Dubovsky

En los noventa el fútbol era más natural. Más de la gente y menos artificial. Se podía hablar con un futbolista por la calle. Sería muy difícil que hace treinta años los futbolistas de la selección hicieran el paseíllo del hotel al autobús sin siquiera saludar. Ahora, a las puertas del decisivo España-Eslovaquia de esta tarde, eso pasa. Con Peter Dubovsky probablemente no hubiese ocurrido.

Del fallecimiento del ídolo oviedista y referente eslovaco se cumplen hoy 21 años. El partido de esta tarde de la selección será en su memoria. “Peter era diferente. Todo el mundo dirá lo mismo de sus amigos, pero es la realidad. Era un tipo por descubrir”. Lo dice desde Las Rozas José Félix Díaz, redactor jefe del diario “Marca”, el mejor amigo que tuvo Dubovsky en su etapa en España.

Probablemente Díaz tiró de olfato periodístico cuando vio al mediapunta por primera vez. Era un chico callado recién llegado de Eslovaquia. El Madrid había pagado 500 millones de pesetas. “Llegó a Madrid siendo muy joven y estaba muy solo. Era muy tímido, sobre todo de primeras. Me percaté de su soledad y me acerqué a él”. El resultado de ese acercamiento fue una amistad sincera que solo el fallecimiento de Dubovsky rompió. El periodista tenía pensado ir a esas vacaciones en Tailandia que acabaron en tragedia. “Mi mujer estaba embarazada y no pudimos ir. Siempre que Peter pasaba por Madrid me llamaba y nos veíamos en el aeropuerto o quedábamos para comer. Ese día no escuché el teléfono”, rememora el periodista.

Dice Díaz que jamás olvidará cómo se enteró del fallecimiento de su amigo, que cada vez que pasa por la calle Goya, lugar donde le comunicaron la noticia, se acuerda. “Me llamó un compañero del periódico. Me dijo: ‘¿Te has enterado de lo que le pasó a Peter?’ No daba crédito. Salí corriendo y fui al consulado, a ver si sabían algo. Había una confusión tremenda y no logré hablar con Aurelia su novia. De aquella no teníamos móviles. Dos días después Aurelia me llamó y me lo confirmó”. En el recuerdo queda casi una década de momentos felices. Como cuando a Dubovsky lo operaron de la rodilla en Madrid siendo jugador del Oviedo y el periodista pasó con él cuatro noches en el hospital. O como cuando el jugador fue testigo de su boda. O aquellas largas charlas de fútbol y de lo feliz que estaba en el Oviedo. “Estaba encantando. Al principio me decía que no entendía nada de lo que le decía Lillo, pero le acabó adorando. Peter tenía un carácter rebelde, pero siempre acababa rectificando si se equivocaba”.

En el vestuario del Oviedo de los noventa, el último gran Oviedo, había muchos secretos. Díaz sabía unos cuantos por su amistad con el mediapunta, ídolo del Tartiere. Como por ejemplo, lo agradecido que estuvo Dubovsky a Fernando Vázquez, técnico azul. “Le quedaban dos partidos por jugar para cobrar una prima por una cláusula en su contrato. El Oviedo estaba ya salvado y el entrenador lo puso igual. Peter estaba muy contento”, rememora el periodista deportivo desde la concentración de España en Las Rozas antes de un partido en el que todos se acordarán de Dubovsky.