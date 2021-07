Los asturianos en Suiza tras la victoria: “Casi me da un mal”

“Sufrí mucho, casi me da un mal. Vi el partido entretenido y muy igualado, aun jugando los suizos con un futbolista menos. No conseguimos meter el gol que nos faltaba, así que todo fue decisivo en los penaltis y al final España metió el gol que le da el pase a las semifinales. Yo sufrí un montón, porque hubo un momento que pensé que los suizos iban a darle caña al tema, pero al final estaban todos cansados y tenía que haber penaltis. ¡¡Vamos España!!!”.

Lo cuenta la asturiana Denis Zimmermann, de Cangas de Onís –donde residen sus padres–, aunque nacida en Alemania y afincada desde hace un par de años en Suiza, donde trabaja en el establecimiento hostelero D’ishalla Das Bistro situado en la localidad de Düdingen. Y lo hace después de ver ganar, y sufrir, a España ante Suiza en la Eurocopa.

“Yo hoy (por ayer) no trabajé por la noche. Me dieron libre, pero sí que hubo pique con mucha gente. De ahí viene la frase mía de que como hubiera perdido España contra Suiza me tengo que ir pa’ casa”, aseveró Denis, quien, ayer mismo, por la mañana, no tuvo reparo en lucir la elástica de la Roja, mientras sus jefes, Norbert Hauser y Renata Reazo, vestían la camiseta de la selección Suiza. Cierto es que se registró un gran ambiente en ese pequeño pueblo del cantón de Friburgo. “Estoy a unos 1.500 kilómetros de distancia de Cangas. Al fin y al cabo, me va bien aquí, pero no quita que eche de menos mi tierrina”, matizó la joven asturiana, muy aficionada al mundillo del deporte, pues llegó a destacar en el bádminton.

Asimismo, hubo muchos nervios por lo incierto del resultado tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate en el marcador en el Centro Español de Monthey, en el canton de Valais, al frente del que se encuentra desde hace un par de años la parraguesa Sandra Caldevilla Vázquez, que reside en Suiza desde hace poco más de un lustro. La tanda de lanzamientos de penaltis y la decisiva pena máxima convertida por Oyarzabal desató toda la adrenalina contenida. Y es no era para menos, pues la siguiente parada de la Roja es Londres, luchando por un puesto en la final de la Eurocopa 2021.