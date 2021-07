Llega Italia embalada a la semifinal de la Eurocopa contra España. Llega embalada a Wembley, consciente de que ha retornado a la elite del fútbol continental tras caer al abismo de no clasificarse ni tan siquiera para el último Mundial de Rusia-2018. Llega orgullosa la 'squedara azzurra' porque ha reconectado el puente de las emociones con los tifosi, entusiasmados como andan por la obra construido por Roberto Mancini en tiempo récord.

No ha perdido un partido de los 32 últimos que ha disputado. En este torneo suma cinco de cinco, caminando con paso firma hacia el encuentro con España. "Sabemos que no será fácil", ha dicho Mancini a su llegada a Londres rodeado de las máximas condiciones sanitarias, dentro de una estricta burbuja ordenada por la UEFA.

"No podemos pensar que vamos a llegar al estadio y vamos a ganar. No va a ser tan fácil"

"Nosotros somos Italia y tenemos nuestro propio estilo. No podemos convertirnos en España así como así. Ellos tienen un estilo muy definido y nosotros somos Italia", ha querido recalcar el técnico, que ha puesto un sello ofensivo y divertido al juego de su equipo.

Pero no se siente ni tampoco se ve favorito, como cree la afición italiana. "Es un error que hay que evitar mañana. No podemos pensar que vamos a llegar al estadio y vamos a ganar. No va a ser tan fácil, sabemos que hay que hacer un gran partido".

"Será un partido difícil como ya lo fue el de Bélgica. Pero España es distinta a Bélgica, por lo que debemos prepararlo de modo diferente"

"España es un gran equipo. Si ellos y nosotros hemos llegado hasta aquí es porque lo hemos merecido. El porcentaje de favorito es a la mitad. Al 50%", ha dicho el seleccionador italiano, que ha lamentado la ausencia de Spinazzola, que ha sido operado hoy mismo en Finlandia de la grave lesión en el tendón de Aquiles.

En defensa de Inmobile

"Será un partido difícil como ya lo fue el de Bélgica. Pero España es distinta a Bélgica, por lo que debemos prepararlo de modo diferente", ha indicado Mancini, antes de volcarse en elogios hacia el rival que tendrán este martes en Wembley. "Es un equipo extraordinario desde hace años, aunque ahora esté viviendo un cambio generacional", ha añadido.

"Luis Enrique es un entrenador bravísimo y no solo porque ha vencido la Champions sino porque su equipo juega bien a fútbol, eso es lo fundamental. Eso es lo que demuestra la bravura de un técnico", ha dicho Mancini, dolido porque la UEFA no ha dejado entrar a aficionados italianos ni españoles a la semifinal. "Es muy injusto esto, pero mejor que haya público a que esté vacío. Es injusto que el estadio no esté formado por una mitad de españoles y la otra de italianos".

Después, ha querido salir en defensa de Inmobile, que está siendo muy criticado por su falta de acierto. "Ciro tiene todavía la Bota de Oro si no me equivoco, no...", ha recordado el seleccionador italiano para proteger al delantero de la Lazio, que ha firmado dos tantos. Ha disparado mucho (16 tiros) pero sin puntería alguna. Solo tres han ido a puerta, cinco han sido bloqueados por los defensas y ocho no han encontrado el camino de los tres palos.

"En los últimos años ha sido quien más goles ha marcado y suele suceder, tanto en un Europeo como un Mundial, que el más criticado es el que resuelve los partidos y hasta el torneo. Estamos muy tranquilos en este sentido". Con 11 tantos, Italia es la segunda selección más eficaz de la Eurocopa, solo superada por España, que suma 12 goles, aunque tres de ellos han sido marcados por los rivales en propia meta.