Los que hoy van con la "azzurra": cinco historias de italianos en Asturias

El 0,13 % de los habitantes de Asturias apoyan esta noche a la selección italiana en las semifinales de la Eurocopa contra España (21.00 horas, Telecinco). Lo explica el siguiente dato: en el Principado viven 1.375 italianos: 788 hombres y 587 mujeres. Cada uno tiene su historia y valgan las cinco siguientes en las que existe corazón partido entre Asturias e Italia. Son Roger Campioni, Luigi Toffolatti, Daniela Zucca, Valentina Greco y Carlo Beltaji, que seguirán el partido con tensión.

Todos llevan en Asturias muchos años. Algunos conocieron el amor en el Principado y echaron raíces. Nunca perdieron de vista su país natal. Salvo Valentina Greco, todos son futboleros y opinan que en Italia se vive con más fervor la selección que en España. Admiten que esta noche sufrirán, que Italia es clara favorita, pero que no puede haber relajación. En Wembley se juega un pase a la final de la Eurocopa. Los italianos de Asturias no se lo quieren perder.

Carlo Beltaji (Tempio Pausania, Italia, 1963) es estilista, trabaja en el mundo de la moda y lleva en Asturias desde 1999. Es representante de marcas italianas y viste como un pincel. Vivió en Gijón y en la actualidad lo hace en Oviedo. Su pasión por la moda la comparte con el fútbol. “Me hice de la Roma para llevarle la contraria a mis hermanos, que son todos del Milán”. Beltaji dice que en España se siente menos la selección que en Italia. “Una vez le dije a un fabricante español que porque no ponía la bandera en un diseño y me dijo que eso aquí podría traer problemas, que te podían encasillar políticamente”. Beltaji verá el partido con unos amigos: “Mentalidad ganadora: 1-0 para Italia”.

Cuando Roger Campioni (Avezzano, Italia, 1968) pisó Asturias en 1996 le gustó tanto, tanto, que estuvo trece años yendo y viniendo todas las semanas a Pamplona. En la Universidad Pública de Navarra le dieron una plaza como profesor de Filosofía del Derecho, pero prefirió seguir viviendo en Oviedo, donde ya ha echado raíces y ha formado una familia. Desde hace cinco años da clases en la Universidad de Oviedo, ya como profesor titular. Es muy futbolero. “Soy del Inter por tradición familiar. Sigo la Liga italiana y pienso que al estar lejos la vivo con más pasión”. Para el partido de esta noche, duda. “Que Italia llegue de favorita es malo. España es la tapada. Ganaremos 2-1”.

Vino a hacer unas prácticas en un hotel y ni siquiera sabía que Asturias existía. Desde 2004 vive en Oviedo. “Estoy muy a gusto. Si no, ya hubiese regresado a Italia”. Daniela Zucca (Albagiara, Italia, 1975) es recepcionista en un hotel ovetense, hincha del Cagliari y sufridora de la “azzurra”. Dice que el partido de esta noche en Wembley lo verá tranquilamente en su casa por eso de los nervios. “Es que si voy a un bar igual me pongo muy faltosa con alguno...”, ironiza Zucca. “En el partido vamos a sufrir, ya no somos la Italia del Catenaccio. Solo pido que no vayamos ni a la prórroga ni a los penaltis. Vamos a ganar 3-0”.

Valentina Greco (Milán, Italia, 1977) estaba una tarde de 2007 en Verdicio contemplando el mar con una sidra en la mano y le dijo a su pareja, Pablo, que por qué no. Que por qué no se venían a vivir a Asturias. Y así fue. Estudiante de Bellas Artes, vivió varios años en Vega de Poja (Siero) y desde hace unos pocos lo hace en Venta de Las Ranas (Villaviciosa). Desde 2017 regenta un restaurante especializado en comida italiana en esa localidad. Comenzó repartiendo a domicilio y ahora ya atiende en su local. Durante la cuarentena fue la cocinera de los futbolistas del Sporting. “En Asturias estoy genial. Nunca olvidaré cómo nos acogieron en Vega de Poja cuando llegamos. Antes de llegar al Principado dudamos entre Galicia y el País Vasco, pero no nos equivocamos”. Valentina lo admite: no es especialmente futbolera. Pero la selección son palabras mayores. “Que gocemos de un gran partido. Italia ganará 1-0”.

Luigi Toffolatti (Pieve di Solligo, Treviso, Italia, 1960) es investigador, catedrático de Astronomía y Astrofísica y profesor titular del departamento de Física de la Universidad de Oviedo. Llegó a la capital asturiana el 19 de octubre de 1994. Lo recuerda porque ese día se celebraba el Desarme. Es seguidor del Inter de Milán y se define como futbolero, pero avisa. “No me gusta la palabra hincha. Yo veo el fútbol de forma relajada. Sufría cuando era más joven. Ahora tengo 60 años y no me quita el sueño”. Si se le pide un resultado se lo piensa mucho. “3-2 para Italia. Los goleadores serán Immobile, Insigne, Chiesa, Morata y Jordi Alba. No habrá prórroga”.