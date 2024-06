Luis de la Fuente, tras su renovación: “Afrontamos este reto con responsabilidad, normalidad y con ilusión”

El anuncio de la renovación hasta 2026 de Luis de la Fuente fue escasos minutos antes de su comparecencia previa al choque de este miércoles ante Andorra. En ese sentido, el seleccionador se mostró cauto a la par que orgulloso de esta buena nueva. "Estamos felices con este anuncio y también de que haya sido en este día", declaró. "Afrontamos este reto con responsabilidad, normalidad y con ilusión por lo que tenemos entre manos", añadió. Otro de los titulares destacados fue acerca de la lista definitiva que dará esta misma semana. "El día que di la lista tenía claro cuáles eran los 26 jugadores. Los jugadores no lo saben. Están en su obligación de pensar que están dentro de ella. Eso genera competencia y está haciendo que trabajen bien", aseguró.

Posteriormente, al ser preguntado por el caso concreto de varios jugadores, también quiso mostrarse prudente, admitiendo que para él la convocatoria de Fermín "no fue una sorpresa" y que con Laporte, que finalmente no se ha incorporado, "estaba todo contemplado". Sobre Álvaro Morata dijo que "es un futbolista que nos da total y absoluta garantía" y sobre Pedri, por su parte, se muestra optimista. "Ha vuelto con ganas de demostrar. Tiene energía. Nuestro plan de trabajo con él es llegar bien al día 15 o al día 20", comentó. Sobre Jesús Navas también se deshizo en elogios, declarando que "es un valor seguro".

También se pronunció acerca de los entrenamientos en Las Rozas, mostrándose reacio a no hacerlo en el mismo estadio en el que se disputa el partido. "Muchas veces es por comodidad. Trabajamos bien en Las Rozas. Soy de los que piensa que no nos da tranquilidad trabajar en el escenario del partido. No creo que esto sea importante, solo se busca la comodidad". Otro de los aspectos por los que le preguntaron es por el estado actual del grupo, del que también puso el acento en su buen estado de forma. "Hay un ambiente excepcional. No veo nerviosismo. Veo competencia y ganas de ser mejores. Independientemente de si saben que iban o no iban. No hay nerviosismo ni tensión ninguna", explicó.