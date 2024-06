Los diamantes de la Eurocopa: Kobbie Mainoo

La Eurocopa es un escaparate de valor incalculable para muchísimos jugadores. Desde jóvenes promesas, algo desconocidas para el público general, que explotan haciéndose un nombre en Europa, hasta jugadores que buscan reivindicarse con sus respectivas selecciones, tras cursos relegados al banquillo. Los motivos son varios, pero este año no será destino, y como siempre, habrá ‘perlas’ que enamoren a todo el mundo con sus destellos de magia.

Alemania tendrá el honor de organizar un torneo que está llamado a ser recordado como el torneo en el que los jóvenes se ‘robaron’ el show. Muchísimos nombres llegan a la cita veraniega con hambre de destrozar todos los pronósticos y de dar un golpe sobre la mesa.

Alemania, Inglaterra, Francia o Portugal se postulan como las grandes favoritas para besar la gloria en el Estadio Olímpico de Berlín, el próximo 14 de julio. Sin embargo, nunca hay que dar por muertos a combinados como España, Italia, Países Bajos o Bélgica. Ni a los ‘tapados’, como Turquía o Dinamarca, entre otras estimulantes selecciones. Descubrimos algunas de las ‘joyas’ que, en la presente edición, están destinadas a bordar su nombre en la historia del torneo.

Kobbie Mainoo - Inglaterra

Edad: 19 años País: Inglaterra Equipo actual: Manchester United Altura: 1,75 m Peso: 72 kg

Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane o Declan Rice son los encargados de ilusionar a todo un país que necesita celebrar un título. Desde el Mundial de 1966 que Inglaterra está en blanco, y toca ponerle fin. Esta temporada, Kobbie Mainoo, un joven centrocampista que ha logrado transmitir algo de paz en un Manchester United completamente perdido, se ha presentado ante el mundo, y también ante los ‘Three Lions’.

Tras ganarse un puesto en el once inicial en Old Trafford, debutó con la selección en último parón de selecciones, siendo MVP en su primera titularidad, sin haber sumado minutos con la Sub-21. Una irrupción con pocos precedentes que, en gran parte, ayuda a confirmar el increíble talento de la última generación de futbolistas ingleses.

Mainoo no se esconde y parece que no le pesa la presión pese a jugar en una posición sensible. Tiene valentía (y capacidad técnica) para recibir cuando está presionado, y siempre encuentra una salida. A su repertorio de cualidades, suma agilidad, explosividad, habilidad para el regate y disparo, especialmente desde media-larga distancia.

No lo tendrá fácil para sumar minutos en Alemania. Por lo menos, en el once inicial. Pero habrá que ver como responde a las oportunidades que le pueda dar Southgate. En el United, Ten Hag le abrió un poco la puerta y la destrozó por completo. ¿Aprovechará este inmenso escaparate?