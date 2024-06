Laporte: "¿Tan mal lo estoy haciendo para que me estén criticando?"

A dos días de cerrar la fase de grupos de la Eurocopa frente a Albania, Aymeric Laporte fue el encargado de comparecer en rueda de prensa ante los medios de comunicación. El central de origen francés disputó los 90 minutos del último partido ante Italia y reconoció estar en plenas condiciones, a pesar de los rumores informativos que apuntaban lo contrario.

"Se ha especulado mucho, no había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma. Hay mucha mala información, se generan más titulares de la cuenta. He llegado cuando se me pidió y me he preparado por mi cuenta. No tengo que desmentir cosas que no son verdad, no estoy aquí por la prensa. Me ha llegado a molestar, y mucho, pero me tomé un respiro en mi cama. '¿Tan mal lo estoy haciendo para que me estén criticando?' Lo pensé fríamente y dije: 'Estoy haciendo todo lo posible para que salga bien, lograr los máximos éxitos con España y entendí que no era en contra de mí, si no, en contra de lo que engloba el fútbol y de los intereses personales que cada uno tenía'", expresaba el defensa central, visiblemente molesto por el ruido que se ha generado a su alrededor en los últimos días.

Siguiendo con el discurso de las críticas recibidas, el Laporte añadió que "a todos los futbolistas nos critican en algún momento, estamos expuestos a muchas opiniones", por lo que "pedimos que no sea difamando" porque "a nosotros nos cuesta, pero, sobre todo, a nuestras familias y entornos; no es necesario desestabilizar a los jugadores, y menos en una Eurocopa, cuando todos vamos por el mismo camino".

El jugador del Al-Nassr también consideró que España es una de las candidatas para ganar la Eurocopa. "Tenemos un equipazo, igual que los años anteriores. Hemos demostrado saber estar en todo momento y saber jugar contra equipos fuertes. Veo al equipo preparado para ganar una competición como esta. Los partidos se deciden por detalles", apuntó.

El fichaje por la liga de Arabia

El futbolista puso rumbo este mismo verano hacia Arabia Saudí para fichar por el Al-Nassr. Varias de las preguntas de los periodistas estuvieron enfocadas hacia el nivel de la liga de este país. "Cada liga tiene su nivel. En cuanto al ritmo es parecido, así lo noto. La gente hace prejuicios sobre la liga, somos todos conscientes de que es una liga 'reciente'. En cuanto a márketing, va evolucionando poco a poco y, quizá, en un futuro, se verá como una liga mucho más competitiva. Firmé un contrato de tres años, tengo obligaciones con mi club y no puedo decir mucho más sobre ello", acabó diciendo sobre su futuro.

De hecho, Laporte aseguró haber hablado con Luis de la Fuente antes de tomar la decisión de salir de la Premier League. "Lo hablé con el míster antes de tomar la decisión de irme a Arabia. Para mí, la selección es de lo más importante de mi carrera; es donde más he disfrutado en los últimos ocho años. Me siento superorgulloso de representar a España y muy identificado", añadió el futbolista nacido en Agen.