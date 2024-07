La 'otra' normalidad de la España de De la Fuente: La única que ha concedido entrevistas “partido a partido”

En España la queja es una práctica cotidiana en el día a día. Y en el entorno de la selección española no es diferente. Estos días, el área de comunicación de la Federación Española de Fútbol también ha disputado su propia Eurocopa, en este caso con los más de cincuenta periodistas que han seguido día a día a la selección en el campamento base de Donaueschingen, en la Selva Negra. Las personas del área de comunicación de la RFEF con las que más hemos convivido durante este mes de trabajo en tierras teutonas han sido Enrique Yuntas, subdirector de Comunicación de la Federación, Ladis García Miravet, jefe de prensa, y Rafa Zapatero, miembro del área de comunicación. Ellos han sido nuestros interlocutores desde el 9 de junio que aterrizamos en el paraje de Donaueschingen.

Complicidad entre los jugadores y la prensa

Desde el primer día Luis de la Fuente quiso instaurar la normalidad en el entorno de la selección. Normalidad entre los jugadores, normalidad en el trato con los trabajadores de la Federación y normalidad con la prensa. Cuando el de Haro habla de “familia” le gusta integrar a todos los que participan de una manera u otra en la 'caravana' de esta aventura que está siendo la Eurocopa. Y para lograr esa normalidad se apostó desde el primer día por no aislar a los jugadores y apostar por la naturalidad en el trato entre futbolistas y periodistas, algo beneficioso para todos.

De la Fuente sabe que la prensa es la ventana por la que entrarán a las casas de los españoles y por eso desde el primer momento ha querido mantener una relación cómplice con los medios. A tal propósito se tomó la decisión de planificar la comunicación “partido a partido”. Los medios que hemos seguido el día a día en la Selva Negra, hemos dispuesto del acceso a entrevistar a un jugador por en la jornada dispuesta como “atención personalizada a medios”.

Los entrevistados en el 'Diario de la Eurocopa' de la selección española / Pablo Garcia/RFEF

Modus operandi del día a día

El funcionamiento era sencillo. Al finalizar el partido anterior se enviaba un mensaje a Enrique o a Ladis con el nombre, o mejor dicho, nombres (no siempre era posible el acceso al jugador pretendido), que se quería entrevistar. Dirán algunos, y no es mentira, que ha habido medios que han dispuesto de jugadores de más peso mediático, o que han sido los primeros en sentarse ante las llamadas “estrellas” de la selección. Tan cierto como que hay medios con más seguimiento y más trascendencia que otros que se tratan de abrir su hueco en el panorama mediático. Y por norma general no ha habido grandes problemas a la hora de entrevistar jugadores salvo excepciones contadas como las de Nacho, que no habló hasta resolver su futuro, un Carvajal que se ha prodigado poco y eligiendo personalmente con quién, o algunos casos en los que jugadores no han querido hablar con medios por tener alguna mala experiencia con ellos en sus clubes.

Pero la realidad indiscutible, y lo hemos comprobado de primera mano quienes hemos visitado las concentraciones de otras selecciones durante la Eurocopa, es que España es la única selección, junto a Ucrania, que ha celebrado entrevistas cara a cara de sus jugadores con los medios de comunicación. Lo cual debería ser normal general, pero en los tiempos que corren se ha convertido en algo excepcional. Y por hay que contarlo, igual que cuando se hacen las cosas mal, también se escribe.

Entrevistas en Prensa Ibérica

Este acceso a los jugadores ha provocado la normalización del ambiente en una selección que venía de la etapa con el seleccionador anterior, Luis Enrique, quien veía a la prensa como enemigo. En EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y en todos los medios del grupo Prensa Ibérica los lectores han podido leer, ver y escuchar (a través del videoblog ‘Diario de la Eurocopa’), entrevistas propias a Luis de la Fuente, su ayudante Pablo Amo, Lamine Yamal, Joselu Mato, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Fabián Ruiz. A estas se han sumado las que ha hecho Jordi Gil, redactor del diario Sport, a Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres y Robin Le Normand. Una docena de protagonistas de primer nivel que han aparecido en las páginas de los periódicos del grupo y los productos audiovisuales de las web de Prensa Ibérica durante el último mes acercándonos a los personajes y a lo que se ha vivido en esta Eurocopa de Alemania.

Fermín de la Calle

Esta normalidad ha convertido la concentración de Donaueschingen en un lugar cómodo para trabajar en el que los periodistas hemos tenido contenido que ofrecer a los lectores y espectadores. Lo que no quita para que se haya informado con un tono más crítico de la pretemporada que tuvo que hacer Laporte para ponerse a punto o del ‘patinazo’ de Morata a horas de jugarse la semifinal ante Francia.

Luis de la Fuente y el equipo de comunicación han conseguido implantar esa normalidad en el entorno de una selección que deslumbra futbolísticamente a los aficionados de medio mundo, y sorprende a los enviados especiales extranjeros que han visitado el cuartel general de la Selva Negra por la accesibilidad y el buen ambiente que reina en el campamento base la selección. Vaya desde aquí el agradecimiento a las personas que han trabajado para que así fuera.