Nuevos ofertas de empleo en Asturias como 10 Desarrolladores de Software, Programadores sector videojuegos, Comercial de telefonía, Montadores de andamios, Personal para administración

Diez desarrolladores y Desarrolladoras de Software JEE – Java – Ext-JS – Sencha. En Wilken Software Group precisan incorporar de manera inmediata en nuestra sede en Gijón (Asturias) personas creativas, con ganas de trabajar en equipo y aportar ideas enfocadas a alcanzar nuestros objetivos. Gran flexibilidad a la hora de compatibilizar vida privada/familiar y laboral (Horarios, permisos...).Posibilidad de Homeoffice, al menos 1 día a la semana. 30 días laborables de vacaciones al año. Contrato indefinido tras el primer año. Clases de alemán a cargo de la empresa, en nuestras instalaciones y dentro del horario laboral. Ambiente de trabajo distendido y positivo en un equipo abierto e internacional. Posibilidad de una formación continua en distintas tecnologías de interés para la empresa.

Dos programadores C++ senior sector videojuegos. Si eres un crack del C++ y piensas que no existe otro lenguaje mejor, Virtway necesita ayuda para desarrollar nuevas funcionalidades en su motor de mundos virtuales 3D para Windows, iOS, Android y MAC. Requisitos: Nivel avanzado C++, experiencia en desarrollo nativo para Windows, experiencia en programación concurrente, experiencia con sistemas de control de versiones (svn, git, etc.). Se valora experiencia en programación para Android e iOS- Conocimientos de OpenGL.

Flexibilidad horaria.

Un comercial sector telefonía. Llamegar CB busca un comercial para venta de telefonía a empresas, visitas a puerta fría principalmente, pudiendo hacer alguna visita previamente concertada. Alta en S. Social, contrato de 1/2 jornada, salario según convenio, jornada de mañana o tarde, indistintamente.

Tres montadores de andamios. Andamios Astur Estructuras busca montadores para la ejecución de los trabajos de montaje y desmontaje de andamios y otras estructuras con material homologado según normativa, como pueden ser, andamios de fachada, torres de acceso, cimbras, montamateriales, andamios eléctricos, incluyendo descarga y acopio de materiales. Abstenerse sin experiencia.

Un vacante para Departamento de Administración. Visualthink Labs SL, empresa joven del área de Gijón en plena fase de expansión nacional e internacional busca personal para desarrollar diferentes funciones dentro de su departamento de administración. Persona joven con Formación Profesional en el área administrativo/financiera o comercial/marketing incluso sin experiencia. También serán valorados otros candidatos con formación universitaria en dichas áreas y mayor experiencia especialmente en el área financiera.