Empleo en Asturias: 139 vacantes para encontrar trabajo

Confitero oficial para confitería La Escanda, subencargados para Telepizza, responsable de mantenimiento para empresa del sector químico, montadores de vinilo para empresa de comunicación, desarrolladores y técnicos de soporte se precisan en el día de hoy. Si buscas empleo en Asturias, te interesa esta noticia.

GRUPO IMAN

GRUPO IMAN selecciona:

Responsable de Mantenimiento para Llanera

Publicado: 05/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

– Salario 25.000€ -30.000€.

En IMAN Temporing ETT buscamos, para empresa del sector químico ubicada en la zona centro de Asturias, un/a Responsable de Mantenimiento, para desarrollar las siguientes tareas:

— Coordinar el mantenimiento de la fábrica, gestionando el personal.

— Mantenimientos preventivos y correctivos de maquinaria.

— Labores de compras y gestión de stocks de recambios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Mantenimiento en Llanera

Oficiales electricistas 1ª y 2ª para Gijón

Publicado: 31/01/2020

– 3 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

– Salario 20.000€ -25.000€.

Buscamos para importante empresa de Instalaciones Eléctricas ubicada en la zona de Gijón, oficiales electricistas de 1ª y 2ª para realizar instalaciones y mantenimientos en distintas obras por Asturias.

Entre sus funciones están:

– Mantenimiento preventivo y correctivo para clientes de Compañías Eléctricas.

– Instalaciones y mantenimientos eléctricos en los sectores residencial, industrial y terciario.

– Instalación y mantenimiento de centros de transformación interiores y exteriores hasta 36.000v.

-Instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios.

-Instalación y mantenimiento de: redes de fibra óptica, redes de voz/datos, antenas colectivas e individuales, servicios audiovisuales y de sistemas CCTV.

– Imprescindible formación profesional en instalaciones eléctricas de grado medio

– Curso de PRL 60 horas.

– Conocimientos demostrables en electricidad; baja y alta tensión, cuadros eléctricos, etc.

– Estar en posesión del carnet de conducir

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficiales electricistas 1ª y 2ª en Gijón

Repartidor/a de paquetería para Oviedo

Publicado: 24/01/2020

– 5 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

– Salario 15.000€ -20.000€.

Desde IMAN Temporing ETT estamos buscando repartidores/as para el reparto de paqueteria de importante cliente internacional.

Buscamos a personas responsables, con experiencia en reparto de paquetería y comprometidas con el trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de paquetería en Oviedo

TELEPIZZA

Telepizza selecciona:

Subencargados para nuestras tiendas – Oviedo

Publicado: 28/01/2020

– 2 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Desde Grupo Telepizza, buscamos subencargados para nuestra tienda de Oviedo. Ofrecemos puesto estable.

Las funciones serían:

– Cumplir con el ABC del negocio.

– Definir y marcar los objetivos y estrategias comerciales de su tienda.

– Gestionar los RRHH de su tienda.

– Controlar los costes (tanto humanos como materiales de la tienda).

– Dirigir, analizar y supervisar la venta y las estrategias de Marketing de la tienda.

Se requiere:

– Experiencia en el sector.

– Experiencia previa en puestos similares.

– Te obsesiona la excelencia y hacer las cosas con ganas y con calidad.

– Compartes nuestros 5 valores clave: One Team, Customer First, Resilience, Dreamers y No Fear.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Subencargados para nuestras tiendas – Oviedo



Zio Pig selecciona:

Cocinero para Gijón

Publicado: 03/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero en Gijón



LA ESCANDA selecciona:

CONFITERO OFICIAL Y AYUDANTE para Oviedo

Publicado: 30/01/2020

– 2 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada intensiva – mañana.

Se precisa CONFITERO ARTESANO CON EXPERIENCIA DE AL MENOS UN AÑO EN PUESTO SIMILAR .

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONFITERO OFICIAL Y AYUDANTE en Oviedo



FDM Comunicacion selecciona:

APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS para Oviedo

Publicado: 07/02/2020

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS en Oviedo



Helvetia Seguros selecciona:

Asesor Comercial para Gijón

Publicado: 31/01/2020

– 3 vacantes.

– Contrato autónomo.

– Jornada completa.

– Salario 10€ -15€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Comercial en Gijón



Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Ayudante de Camarero/a para Oviedo

Publicado: 04/02/2020

– Contrato formativo.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Camarero/a en Oviedo

Dependiente/a de comercio para Oviedo

Publicado: 27/01/2020

– Contrato formativo.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a de comercio en Oviedo



LENER selecciona:

Técnicos de Soporte Informático para Oviedo

Publicado: 02/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

– Salario 16.000€ -24.000€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnicos de Soporte Informático en Oviedo

Desarrolladores / as .NET para Oviedo

Publicado: 27/01/2020

– 2 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrolladores / as .NET en Oviedo



CARFAMA selecciona:

Comercial de Inversiones para Gijón

Publicado: 04/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

– Salario 21.000€ -30.000€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial de Inversiones en Gijón

Promotor Comercial Nacional para Oviedo

Publicado: 04/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

– Salario 24.000€ -30.000€.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotor Comercial Nacional en Oviedo