Ofertas de empleo en Asturias a solo un clic

GRUPO IMAN

GRUPO IMAN selecciona:

Teleoperador/a con Catalán para San Martín del Rey Aurelio

Publicado: 17/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

– Salario 15.000€ -20.000€.

Iman Temporing ETT, selecciona un/a Teleoperador/a con Catalán para empresa líder en servicios de telemarketing situada en la zona de El Entrego.

Fresador/a para Avilés

Publicado: 10/02/2020

– Jornada completa.

– Salario 15.000€ -20.000€.

Estamos buscando un/a fresador/a para importante empresa ubicada en Avilés.

Buscamos una persona con experiencia en programación a pie de maquina, comprometida, resolutiva y con capacidad de trabajo en equipo.

Las tareas a desarrollar son:

Manejo de fresadora de control numérico con 5 ejes.

Verificación y fabricación de piezas.

Programación a pie de máquina.

Atender a la maquinaría.

TELEPIZZA

Telepizza nació en Madrid en 1987 como una empresa familiar con claro ímpetu por la innovación y constante foco en la calidad de sus productos. Un pionero en el delivery de comida de calidad a casa. Una fórmula que no tardó en dar sus frutos. En 1992, la compañía abrió su primera fábrica y comenzó su expansión internacional.

Telepizza selecciona:

Gerentes para nuestras tiendas en Oviedo

Publicado: 11/02/2020

– 2 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Desde Grupo Telepizza, buscamos encargados para nuestra tienda de Oviedo. Ofrecemos puesto estable.

Las funciones serían:

– Cumplir con el ABC del negocio.

– Definir y marcar los objetivos y estrategias comerciales de su tienda.

– Gestionar los RRHH de su tienda.

– Controlar los costes (tanto humanos como materiales de la tienda).

– Dirigir, analizar y supervisar la venta y las estrategias de Marketing de la tienda.

Se requiere:

– Experiencia demostrable en el sector (se pedirán referencias).

– Experiencia previa en puestos similares.

– Te obsesiona la excelencia y hacer las cosas con ganas y con calidad.

– Compartes nuestros 5 valores clave: One Team, Customer First, Resilience, Dreamers y No Fear.

LANGUAGE KINGDOM

"Trabajamos desde la confianza que han depositado miles de estudiantes con nosotros en idiomas en España y en el extranjero, la misma confianza que intentamos transmitir a nuestros clientes desde el primer minuto. Desde Language Kingdom nos comprometemos a realizar todos los programas con la mayor profesionalidad y seriedad, porque para nosotros la formación en idiomas es esencial en el mundo actual.

Esperemos que encuentres lo que estás buscando, y que tu proyecto pueda ser el nuestro."

Language Kingdom selecciona:

Camp Leader in Spain para Oviedo

Publicado: 11/02/2020

– 2 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Language Kingdom is a company placed in the north of Spain focuses on language teaching and immersion programs in Spain and abroad. We are now in search of 2 camp leaders for our immersion programs in Spain.

Our camps are held in many different locations around Spain (Foz, Infiesto, Salamanca, Marbella, Madrid and Murcia) and your role will require to work in most of them.

As a leader, role model and moral compass to campers ages 7 – 14, your primary responsibility is overall supervision. You will ensure campers' well-being and make their camp experience as fun and rewarding as possible. As a Counselor, you will be living with campers 24-hours a day.

38 TEMPORING GIJON selecciona:

Ténico/a de Mantenimiento para Gijón

Publicado: 17/02/2020

– Jornada completa.

FDM Comunicacion selecciona:

APLICADOR DE VINILO//MONTADOR PLV CAMPAÑAS para Oviedo

Publicado: 14/02/2020

– Jornada completa.

Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Ayudante de camarero/a para cafetería situada en Grado, Asturias

Publicado: 12/02/2020

– Contrato formativo.

– Jornada completa.

ANIMACIONES AEIOU selecciona:

MONITORES, ANIMADORES, EDUCADORES INFANTILES EN OVIEDO

Publicado: 10/02/2020

– 3 vacantes.

– Contrato indefinido.

– Salario 30€ -35€.

Arestora Consultores selecciona:

PROGRAMADOR/A 20.025 para Oviedo

Publicado: 12/02/2020

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Hartford SL selecciona:

MONITOR/A DE TAICHI para Oviedo

Publicado: 17/02/2020

– Contrato de duración determinada.

– Jornada parcial – mañana.

– Salario 13€ -15€.

González.Consultores selecciona:

Se necesita Implantólogo / Odontólogo para Gijón

Publicado: 10/02/2020

– Jornada completa.

