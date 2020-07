Encuentra tu empleo en Asturias antes de finalizar el mes de Julio

A pocos días de cerrar el mes de Julio, aún estás a tiempo de encontrar tu oportunidad laboral como Técnico de sistemas, personal para centro logístico, profesional del mantenimiento para importante hotel en Gijón, comerciales y promotores. Estas son las ofertas de empleo en Asturias disponibles a solo un click.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

GRUPO IMAN selecciona:

Técnico/a de sistemas para Siero.

Publicado: 21/07/2020 - 14:10

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/año

Desde nuestra oficina de Oviedo, seleccionamos un/a técnico/a de sistemas para importante empresa ubicada en Siero.

Tus funciones serán las siguientes:

- Conocimientos de herramientas colaborativas: Sharepoint y Office 365/Win10.

- Helpdesk y soporte interno IT a cliente interno (uso de la infraestructura IT y aplicaciones).

- Mantenimiento de sistemas e infraestructuras IT central y de oficinas (backups, SO, Servidores, redes, centralita, equipos: pc/portátiles/pantallas/vc/otros equipos, a nivel de aplicaciones: ERP/CRM/email/otras aplicaciones).

- Gestión de usuarios y Seguridad en Windows AD (cuentas, permisos, etc.).

- Documentación y manuales de uso.

¿Qué ofrecemos?

- Contrato temporal para sustitución por baja maternal ampliable (6 meses).

- Horario de 40 horas semanales de lunes a viernes.

- Salario según convenio comercio de Asturias.

Se requiere:

- Formación Técnica: Ciclo Formativo Grado Superior o Ingeniería.

- Experiencia mínima de 2 años en puesto similar.

- Nivel alto de inglés.

- Experiencia en entorno Windows AD.

- Experiencia en Helpdesk 1er y 2do nivel.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de sistemas en Siero.

Délcom Operador Logístico selecciona:

Personal de tráfico para Llanera.

Publicado: 22/07/2020 - 20:03.

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal de tráfico en Llanera.

Repartidor/repartidora paquetería para Siero.

Publicado: 22/07/2020 - 19:57.

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 14.000€ - 18.000€ Bruto/año.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/repartidora paquetería en Siero.

HOTEL PATHOS selecciona:

Se busca personal de mantinimiento para Gijón.

Publicado: 27/07/2020 - 10:09.

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada parcial - mañana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca personal de mantinimiento en Gijón.

YSONDOS JAIB selecciona:

COMERCIALES CONCESIONARIO JR ASTURIAS para Gijón.

Publicado: 23/07/2020 - 15:22.

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 18.000€ - 30.000€ Bruto/año

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 4087 COMERCIALES CONCESIONARIO JR ASTURIAS en Gijón.

Aplus Field Marketing selecciona:

PROMOTOR CAMPAÑA GRATUITA RECICLAJE para Castrillón.

Publicado: 23/07/2020 - 14:29.

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROMOTOR CAMPAÑA GRATUITA RECICLAJE en Castrillón.

Si no has encontrado en esta noticia el trabajo que buscas, puedes continuar con la selección en este enlace.