Esta semana las ofertas de empleo en Asturias destacan toda una serie de oportunidades para perfiles comerciales nativos en varios idiomas. Si respondes a estos requisitos, no lo dudes más e inscríbete aquí mismo en la vacante que más te interese.

Además hemos seleccionado también otras candidaturas abiertas en las que buscan, entre otros, ingenieros, camareros o contables.

Comercial, ventas y telemarketing

GRUPO IMAN selecciona:

Comercial Portugués/a para Oviedo

Publicado: 27/11/2020 - 12:10

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/año

Desde nuestra oficina de Oviedo, seleccionamos Account Managers con perfil comercial para importante empresa del sector tecnológico ubicada en Oviedo.

Tus funciones serán las siguientes:

- Hablar, leer y escribir en idioma nativo (portugués) y en castellano.

- Trabajo comercial: ofrecer servicios a clientes potenciales.

- Gestión comercial de cartera de clientes, asesoramiento profesional.

- Orientación al cliente; atención personalizada, gestión de necesidades, búsqueda de soluciones, nuevas propuestas...

Ofrecemos:

- Contrato a través de ETT con posibilidad de pasar a plantilla.

- Jornada completa de Lunes a Viernes.

- Salario según convenio.

Requisitos:

- Hablar, leer y escribir fluido portugués y castellano.

- Experiencia comercial, en atención al cliente o similar.

- Conocimiento de herramientas ofimáticas: uso de teléfono, chat, correo electrónico...

- Perfil proactivo.

- Conocimientos de marketing.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Portugués/a en Oviedo.

---------------------------------------------------------------------------

Comercial nativo/a diferentes idiomas para Oviedo

Publicado: 24/11/2020 - 10:10

- 5 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/año

Desde nuestra oficina de Oviedo, seleccionamos comerciales nativos/as portugues/a, francés/a, aleman/a, italiano/a, polaco/a para importante empresa del sector tecnológico ubicada en Oviedo.

Tus funciones serán las siguientes:

- Hablar, leer y escribir en idioma nativo (alemán, portugués, francés, italiano o polaco) y en castellano.

- Trabajo comercial: ofrecer servicios a clientes potenciales.

- Gestión comercial de cartera de clientes, asesoramiento profesional.

- Orientación al cliente; atención personalizada, gestión de necesidades, búsqueda de soluciones, nuevas propuestas...

Ofrecemos:

- Contrato a través de ETT con posibilidad de pasar a plantilla.

- Jornada completa de Lunes a Viernes.

- Salario según convenio.

Requisitos:

- Hablar, leer y escribir fluido alemán, portugués, francés, italiano o polaco y castellano.

- Experiencia comercial, en atención al cliente o similar.

- Conocimiento de herramientas ofimáticas: uso de teléfono, chat, correo electrónico...

- Perfil proactivo.

- Conocimientos de marketing.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial nativo/a en Oviedo.

---------------------------------------------------------------------------

Michael Page selecciona:

EMEA Professional Channel Sales Manager para Oviedo

Publicado: 28/11/2020 - 02:06

Reporting to the EMEA ETM General Manager, his / her responsibilities will be:

- To raise and build business opportunities for our professional customers, which are those companies that manufacture or market their own recognized brands of electric measuring instruments (digital multimeters, clamp meters, etc…).

- To lead all the existing OEM and ODM projects and coordinate all the technical aspects of this process with the different internal teams and departments, in order to optimize operational performance and maximize the efficiency.

- To coordinate the interlocution within the internal team of product managers and R+D technicians, in order to optimize the sales channel.

- To achieve business goals and maximize profitability in these projects, developing a sales business plan and sales strategy oriented to convert new opportunities into new contracts and customer partnerships.

- To propose improvements related to the portfolio products.

- To help the company for implementing their brand into the EMEA market. To maintain a close relationship with the EMEA Marketing Team.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de EMEA Professional Channel Sales Manager en Oviedo.

Administración y Finanzas

FASTER selecciona:

Account Managers para Oviedo

Publicado: 30/11/2020 - 11:05

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

En FASTER ETT seleccionamos Account Managers para importante empresa tecnológica de Oviedo inmersa en un proceso de expansión a nivel nacional y comunitario.

Las personas seleccionadas desempeñarán las siguientes funciones:

- Apertura de cartera de clientes.

- Contacto con proveedores.

- Atención al cliente y resolución de incidencias.

Buscamos personas con dotes comerciales, orientación a resultados, habilidades digitales, oratoria, tolerancia a la frustración y mucha motivación.

Ofrecemos:

- Salario según convenio.

- Incorporación a jornada parcial 30h/s (L a V de 09h a 15H) con posibilidad de pase a jornada completa.

- Incorporación a través de ETT con alta posibilidad de pasar a plantilla.

Requisitos:

- Dotes comerciales.

- Conocimientos avanzados de ofimática.

- Valorable experiencia previa en puestos comerciales.

- Motivación.

- Residencia en Oviedo y alrededores.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Account Managers en Oviedo.

Hostelería

Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Ayudante de camarero/a para Llanera, Asturias

Publicado: 24/11/2020 - 11:48

- 2 vacantes.

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de camarero/a para Llanera, Asturias.

Ingenieros y técnicos

YSONDOS JAIB selecciona:

5028_ TÉCNICO/A INGENIERO DE PRODUCCIÓN JUNIOR para Avilés

Publicado: 26/11/2020 - 11:41

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 5028_ TÉCNICO/A INGENIERO DE PRODUCCIÓN JUNIOR en Avilés.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN ASTURIAS.