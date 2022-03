Que la edad de jubilación esté en los 67 años no quiere decir que todo el mundo tenga que retirarse a la vez. No es lo único que cuenta. A la hora de saber a que edad vas a poder retirarte tienes que considerar también otras cosas. Por ejemplo cuando empezaste a trabajar. Y es que otro dato fundamental es el de los años cotizados. Ahí sí que se establece un límite. También cuenta cuánto hayas cotizado, qué tipo de pensión quieres, el trabajo. No en vano no es lo mismo jubilarse de un trabajo de oficina que de uno como agente de la Policía Nacional que lleva 30 años en las calles. Pero entonces ¿cómo podemos calcular nuestra edad de jubilación?

En concreto, el simulador aporta información sobre periodos cotizados, plazos para acceder a la jubilación, datos que la Seguridad Social tiene sobre la persona, y permitirá también incluir beneficiarios, saber cómo van los trámites de solicitud de las pensiones o solicitar prestaciones de maternidad, paternidad, jubilación, viudedad y orfandad, entre otras gestiones. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, avanzó este miércoles la puesta en marcha de esta herramienta, que no sólo permite al usuario optar por una situación personal básica, sino que abre la posibilidad de simular situaciones de jubilación anticipada, ordinaria y demorada, dentro del marco legal. Esta es la fecha en la que el Estado pagará la extra de Navidad a los pensionistas Como novedad, el simulador ofrece al usuario un abanico de opciones dentro de su espacio personal, en el que no hay necesidad de introducir los datos que ya constan en las bases de la Seguridad Social. Actualmente, cuando un ciudadano requería información sobre su futura jubilación se le contestaba con un plazo de entre 7 y 10 días pero sólo sobre lo preguntado, nunca sobre nuevos supuestos. Fuentes de Empleo han subrayado que con esta nueva herramienta el ciudadano puede obtener todas las opciones de su futura jubilación "desde su ordenador de casa o en la ubicación que él desee" pero, además, el simulador proporciona información que "nunca antes se podía obtener con tanta antelación". Además, se irá actualizando continuamente con mejoras sucesivas e irá incorporando, no sólo mejoras técnicas, sino cualquier modificación que incida en la pensión de jubilación. También determina cuál es la legislación aplicable en cada caso. Está previsto que el usuario pueda cambiar su situación futura para plantear distintos escenarios y obtener información más extensa que le permita tomar decisiones esenciales en el futuro. Con esta medida, el Gobierno quiere configurar una administración pública más eficiente, más transparente y con mayor valor competitivo. Se trata de un "paso previo" al envío de la carta que el Gobierno se comprometió a mandar a parte de los ciudadanos anualmente con el fin de informarles de la cuantía de su pensión futura. En marzo de 2013, el Gobierno se comprometió a reenviar a partir de 2014 la mencionada carta, conocida como el 'sobre naranja', a los trabajadores de más de 50 años. El Ejecutivo "no descarta" cumplir este compromiso, que no ha podido ponerse en marcha aún porque los Ministerios de Economía y Empleo no se ponían de acuerdo sobre qué datos habría que aportar y cómo darlos.