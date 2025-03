El gurú de la economía da la calve para doblar tus ingresos de forma sensata y real (y con éxito)

"La forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y meterlos en tu bolsillo", decía el humorista americano Will Rogers con esta ingeniosa frase que nos recuerda que la manera más realista para crecer económicamente, es a través de la prudencia al gasto. Y no es mentira que el que es prudente con su dinero, suele tener más que los demás. Pero, ¿cómo es la prudencia económica? Aquí te quedan nueve hábitos que te ayudarán a crecer tu cuenta bancaria y que te acercarán a la disciplina y paz económica según la cuenta de consejos financieros, "Exitofinancierobo", en Tiktok.

Hay que empezar aclarando lo más obvio, nadie se hace rico de la noche a la mañana, y la mejor forma de alcanzar la estabilidad económica es a través del esfuerzo y de los pequeños actos que tendrán un impacto a largo plazo.

Revisa tus gastos diarios

Lo que a veces obvio es ignorado a gran escala, especialmente cuando se trata de nuestra propia economía. El ser consciente de los gastos diarios que podemos tener es esencial para empezar a ahorrar de forma prudente, pues los gastos de nuestro día a día suelen ser pasados por alto a la hora de contabilizar el porqué podemos estar más ajustados a finales de mes. Muchas veces gastamos dinero sin darnos cuenta en cosas que no necesitamos o no nos aportan valor. Por eso, es importante que lleves registro de tus gastos para que puedas identificar dónde es que se te está yendo tu dinero. Muchos bancos hacen esto por ti, lo único que tienes que hacer es acceder a tu banca online y ver tus estadísticas de gastos y recortar todo aquello que no sea necesario para vivir plenamente.

Planifica tus comidas semanalmente

Planificar tus comidas te ayudará a ahorrar dinero, tiempo y salud. Al planificar tus comidas, tendrás una idea de lo que necesitas a la hora de hacer la compra, evitando gastos espontáneos como antojos innecesarios y a la misma vez, aprovechando ofertas según las comidas que quieras preparar para la semana. Además, vivimos en tiempos donde pedir comida a domicilio es cada vez más común y frecuente, implicando un gasto sustancial que poco a poco, nos va haciendo un agujero en el bolsillo. Y cómo un plus, el cocinar y preparar tus propias comidas, te garantizas platos sanos, sin aditivos o ultraprocesados que al largo plazo, degeneran tu salud.

Un cliente consulta los precios de las tabletas de chocolate en el lineal de un supermercado. / Juani Ruz

Compara precios

Te sorprendería la cantidad de dinero que te puedes ahorrar al comparar precios a la hora de comprar cualquier cosa, desde la compra hasta tu siguiente móvil. No se trata de comprar lo más barato, sino lo que tenga la mejor relación calidad-precio. Existen muchas aplicaciones online que te ayudan a comparar precios en menos de cinco minutos, ahorrándote dinero al largo plazo. Además, el comparar precios te ayudará a evitar realizar compras compulsivas o innecesarias, ya que, si le dedicas unos minutos de pensamiento a cualquier compra, es más probable que llegues a decidir si necesitas dicha cosa o no. Y esto se aplica a cualquier cosa, tanto a comparar servicios tales como un seguro, tarifas de electrodomésticos, viajes, cursos y muchas cosas más.

Ahorra

Por más sencillo o infantil que te pueda parecer, ahorrar en una alcancía es uno de los métodos más efectivos para ahorrar dinero sin que te des cuenta y que al final del día, fomenta el hábito del ahorro que te ayudará a largo plazo. Además, teniendo una alcancía, tienes una constancia física que te recuerda constantemente de tu viaje financiero, que te motivará a seguir ahorrando y a alcanzar el final de esa meta que te podría venir bien para cualquier viaje o capricho que se te antoje junto con la gratificación de haber completado un recorrido, que, aunque pequeño, tendrá un gran peso simbólico para ti.

Establece objetivos financieros semanales

Aquí lo importante es establecer metas concretas a cumplir semanalmente. Estas metas tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y temporales, relacionadas con tu situación económica. Puedes establecer objetivos como ahorrar una cantidad determinada o gastar menos de una cantidad determinada. Esto te tomará menos de cinco minutos a la semana y podrás tener una visión clara de lo que quieres conseguir. Uno de los grandes motivadores para crecer económicamente es tener una meta a la cual llegar semanalmente, haciendo que el cúmulo eventual de muchas metas sumen en un gran logro económico para ti mismo.

Estar económicamente alfabetizado

Lo que en inglés se llama economic literacy (traducido a alfabetización económica) se refiere a tener un conocimiento básico acerca de los conceptos económicos relacionados con el ahorrar, gastar, e invertir dinero. Esto se logra a través del consumo de literatura o cualquier otro medio informativo de carácter financiero. Existen una infinidad de libros que son excelentes fuentes literarias para empezar a alfabetizarte económicamente. Libros cómo "Padre rico, padre pobre" de Robert Kiyosaki, "El hombre más rico de Babilonia", de George S. Clason o "Los secretos de la mente millonaria", de T. Harv Eker son libros que presentan muchos de los conceptos elementales para entender el mundo económico además de ofrecer perspectivas acerca del crecimiento económico y de una vida financieramente estable.

El director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffet / Agencias

Evalúa la eficacia de cómo usas tu tiempo

Como se dice popularmente, el tiempo es oro, y si buscas crecer economicamente, debes empezar a ver el tiempo como un lujo que no puedes permitirte malgastar. En la época de la tecnología, estamos constantemente pegados ante un monitor gastando nuestro tiempo en actividades de ocio poco productivas. En cambio, si te decides por priorizar aquellas cosas que requieren mayor atención y separas una gran porción de tu tiempo para buscar nuevas formas que aumenten o generen ingresos, estarás un paso más cerca a la libertad económica. Muchas de las aplicaciones en tu móvil tienen opciones de limitar el uso de dicha aplicación, y te recomiendo que uses esta opción para establecer un tiempo fijo de uso para así aprovechar el resto de tu día haciendo cosas productivas que te puedan enriquecer en el futuro.

Piensa activamente como aumentar tus ingresos y aprende un oficio que luego puedas monetizar

Si tus ingresos son bajos o limitados, es imperativo que busques formas alternativas para generar más dinero; investiga cómo conseguir un ascenso de puesto en tu trabajo, o un trabajito por las tardes en tu tiempo libre por el cual puedes generar más dinero fuera de tu trabajo. Puedes aumentar tus ingresos dando clases particulares o aprendiendo una habilidad que luego podrás monetizar. Aprender una habilidad y monetizarla puede ser una nueva fuente de ingresos que podrían marcar un antes y un después en tu vida si le dedicas diariamente unas cuantas horas a aprender nuevas habilidades que luego puedas explotar en redes sociales o vendiendo cursos para otras personas que se quieran formar igual que tú.

Ya sabes, el hábito hace al maestro, y si incorporas todos estos hábitos en tu rutina diaria, podrías llegar a olvidarte de la ansiedad económica y empezar a disfrutar de los frutos de tu trabajo sabiendo muy bien que el dinero no es un problema.