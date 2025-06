¿Hacienda aún no te han devuelto la Renta? Este es el motivo

Si fuiste de los primeros en presentar la declaración de la renta este año porque te salía a devolver y querías recibir tu dinero cuanto antes, es probable que a estas alturas ya empieces a preguntarte por qué no has recibido aún el ingreso por parte de la Agencia Tributaria. Pero antes de alarmarte, debes saber que esta situación es más habitual de lo que parece y que, en la mayoría de los casos, no se trata de ningún error ni retraso excepcional.

El plazo de Hacienda para devolver el dinero

Lo primero que conviene tener muy claro es que la Agencia Tributaria tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para devolverte el importe correspondiente a tu declaración de la renta. Así lo establece la normativa, por lo que si todavía no has recibido la devolución, aunque ya hayan pasado varias semanas desde que presentaste tu declaración, sigue estando dentro del marco legal. Aunque lo más común es que la devolución se realice en un plazo de una o dos semanas para las declaraciones sencillas, esto no siempre ocurre, y depende de muchos factores.

Además, hay que tener en cuenta que la Agencia Tributaria revisa detalladamente muchas de las declaraciones antes de proceder con el abono. Incluso si no se ha requerido documentación adicional ni se ha detectado ningún error, el sistema puede simplemente estar procesando tu expediente dentro del volumen habitual de declaraciones que recibe cada año. Por tanto, si tu devolución se está retrasando, lo más probable es que se deba a una simple cuestión de tiempos administrativos y no a ningún problema con tu declaración.

Intereses si te paga tarde

En el caso poco habitual de que la Agencia Tributaria no realice el ingreso antes del 31 de diciembre, la ley contempla un mecanismo de compensación para el contribuyente. Si te pagan más tarde de esa fecha, te abonarán intereses de demora, lo que significa que recibirás un pequeño porcentaje adicional sobre la cantidad que se te debía. Para este ejercicio, el interés legal se sitúa en un 4,06% anual.

Eso sí, es importante recordar que estos intereses de demora tributan. Es decir, cuando presentes la declaración del próximo año, deberás incluir ese importe como ganancia patrimonial, y tributará conforme a la normativa del IRPF.

Consultar el estado de tu declaración

Por último, si tu devolución se está retrasando más de lo normal y quieres asegurarte de que todo está en orden, puedes consultar el estado de tu declaración a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Con tu número de referencia o certificado digital podrás acceder al seguimiento de tu expediente y comprobar si hay algún requerimiento pendiente o si simplemente sigue en tramitación.