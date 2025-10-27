Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir

Hipoges, una empresa de gestión y optimización de carteras de activos financieros e inmobiliarios, ha sacado a la venta un activo sorprendente, una urbanización fantasma, por 2,17 millones de euros. Se trata de un desarrollo de 176 chalés adosados a medio construir muy cerca de Lerma, en Burgos, que se publicita en portales como Fotocasa.

La promoción nunca llegó a acabarse -se estima un porcentaje de ejecución de un 57,25 %- y desde la inmobiliaria consideran que es "una inmejorable oportunidad de inversión" ya que el hecho de que no se acabara de construir es una circunstancia que "ha sido especialmente tenida en cuenta en la fijación del precio", tal y como reza el anuncio de Fotocasa. En total, cada chalé saldría por poco más de 12.000 euros.

Desde la inmobiliaria señalan que se trata de una promoción ubicada "en zona residencial en expansión con predominio de viviendas unifamiliares en un entorno rural tranquilo".

Bien comunicada

Concretamente, está situada junto a la carretera BU-904 que la comunica con el núcleo urbano de Lerma, a tan sólo 2,6 km, donde se puede "disfrutar y disponer de servicios y equipamientos como comercios, parques, hoteles, restaurantes, centro de salud, puestos de policía y bomberos, colegios, centros e instalaciones deportivas, etc".

Los chalés son de una planta sobre rasante y tienen diferentes distribuciones, superficies y orientaciones. Así, hay 76 viviendas adosadas de dos dormitorios y un baño (93 metros cuadrados construidos y parcelas de entre 250 y 350 metros cuadrados); 14 viviendas adosadas de tres dormitorios y dos baños (117 metros cuadrados construidos y parcelas de hasta 600 metros cuadrados); 36 viviendas pareadas de dos dormitorios y baño (94,30 metros cuadrados construidos y parcela de 400 m2); 44 viviendas pareadas de tres dormitorios, baño y aseo (119,97 metros cuadrados y parcelas de entre 250 y 750 m2); y seis viviendas aisladas de tres dormitorios, baño y aseo (122,30 metros cuadrados y parcelas de 508 a 1000 m2).

"Entorno tranquilo"

Quien apueste por esta promoción a desarrollar podrá "disfrutar de un entorno tranquilo y natural, pero sin renunciar a todos los servicios, equipamientos y atractivos necesarios para una gran calidad de vida". En total, la parcela donde está el desarrollo ocupa una extensión de 18246 metros cuadrados.

Curiosamente no se trata de la única urbanización fantasma que existe en Burgos. En Buniel, una pequeña localidad en el alfoz de la capital, se encuentra la promoción abandonada más grande de España, concretamente 350 casas a medio hacer desde 2008 cuando quebrara la constructora Martinsa-Fadesa en plena burbuja inmobiliaria. La zona donde se encuentra se ha convertido en un foco de inseguridad e insalubridad.

“Hay gente que incuso ha traído uralita. El desarrollo se ha convertido en una escombrera gigante”, denunciaba a EL PERIÓDICO el alcalde, Jesús Díez, que recordaba cómo la presencia de un vigilante de seguridad durante los primeros años no pudo evitar que “comenzaran a cometerse robos”. Levantaron tejados, suelos, alcantarillas, acometidas de la luz, los cobres...

“El día que no había nada para robar ya pues la gente empezó a dejar escombros y desperdicios. Estamos muy desprotegidos; hay Guardia Civil ahí al lado, que les tenemos mucho que agradecer, pero es que son ocho personas y tienen la demarcación más grande de España. No pueden estar a ver si entran aquí o no”, aseguraba el alcalde, que afirmaba que ahora que Martinsa-Fadesa ha hecho una dación en pago de lo último que le quedaba en el desarrollo están buscando reactivar la urbanización para tratar de olvidar “esta desgracia que vivimos desde 2008”.