Hacienda confirma la buena noticia a los mayores de 65 años: "Exentas de tributación del IRPF"

Son muchas las decisiones que pueden tomarse antes de fin de año para ayudar a rebajar la cuota tributaria de la próxima declaración de renta, afirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Muchas están relacionadas con las inversiones, pero también con cuestiones tan cotidianas como la vivienda o el salario.

La OCU emite una sugerencia a los mayores de 65 años para que tengan en cuenta de cara a ahorar en la prñxima Declaración del IRPF. "Las ganancias por la transmisión de la vivienda habitual (en la que se reside durante tres años continuados) cuando se tienen 65 años o más, están exentas de tributación del IRPF. Por ello, OCU recomienda esperar a cumplir esa edad para aprovechar la exención"

Tal y como explican de la Agencia Tributaria "están exentas las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión por personas mayores de 65 años de la vivienda habitual. La exención también se aplica si se transmite la nuda propiedad y se reserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda. Para la aplicación de esta exención, se entiende que el contribuyente está transmitiendo su vivienda habitual cuando dicha edificación constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de transmisión. Cuando el pleno dominio de una vivienda se encuentra desmembrado entre nudo propietario y usufructuario, a ninguno de ellos le resultará de aplicación esta exención.

A efectos fiscales, se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación en la que resida durante un plazo continuado de, al menos, tres años.

No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual, cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo o cambio de empleo u otras análogas justificadas.

Además, la vivienda tiene que ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras.

Eos sí, cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente, concurran otras circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda o el contribuyente disfrute de la vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la adquirida no sea objeto de utilización. El plazo de los doce meses comenzará a contarse a partir de la fecha del cese, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual .

Cuando la vivienda hubiera sido habitada de manera efectiva y permanente por el contribuyente en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras, el plazo de tres años para considerarla como vivienda habitual del contribuyente se computará desde esta última fecha.