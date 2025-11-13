El SEPE paga 600 euros a quienes completen cursos gratuitos en 2025: requisitos y cómo solicitarlos

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en colaboración con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), ha puesto en marcha un ambicioso plan de formación gratuita que busca mejorar las competencias profesionales de los trabajadores ocupados y desempleados en España. Esta iniciativa, financiada con los fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye un incentivo económico de hasta 600 euros para quienes completen satisfactoriamente alguno de los más de 76 cursos certificados disponibles.

Más de 76 cursos gratuitos en áreas clave

El catálogo formativo puesto a disposición del público abarca programas de alto valor añadido, como ciberseguridad, inteligencia artificial, aprendizaje automático y herramientas digitales punteras como Microsoft 365, Teams o Azure. También existen cursos especializados dirigidos a sectores estratégicos como el marítimo, el aeronáutico o la prevención de incendios.

Una de las grandes ventajas del programa es su flexibilidad: los cursos pueden realizarse de forma presencial, en teleformación (online) o en un formato mixto, lo que facilita la participación de personas con diferentes necesidades de tiempo y localización.

¿Quiénes pueden acceder a los 600 euros del SEPE?

Este programa está abierto tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo. El objetivo es facilitar la actualización profesional y adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral, que cada vez exige perfiles más digitalizados y especializados.

Para acceder a la ayuda económica de 600 euros, es imprescindible matricularse y completar un curso homologado antes del 1 de septiembre de 2025, así como presentar la solicitud de la subvención antes del 30 de septiembre del mismo año.

Cómo inscribirse en los cursos remunerados del SEPE y Fundae

El proceso comienza en la web oficial de Fundae, donde los interesados pueden consultar el catálogo de cursos y registrarse en la convocatoria “Microcréditos” mediante DNI electrónico, certificado digital o el sistema Cl@ve. Tras completar el formulario, solo hay que elegir el curso que mejor se adapte a las necesidades personales.

Una vez finalizado el curso, los participantes deberán presentar en el SEPE la documentación que acredita su formación: factura y justificante del pago del curso (o documentación correspondiente si es gratuito), el certificado o diploma obtenido, los resultados de la evaluación y la declaración responsable de la entidad formativa.

Ayuda limitada por orden de llegada

Cabe destacar que la concesión de los 600 euros se realiza por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible. Cada persona solo podrá beneficiarse de una ayuda, por lo que se recomienda iniciar el proceso cuanto antes para asegurar la subvención.

Además, las entidades formativas también recibirán un complemento de 100 euros por cada alumno formado en programas incluidos en el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, impulsando así la oferta de cursos adaptados a las necesidades actuales.

Un impulso necesario para reducir el desempleo en España

Este tipo de iniciativas buscan seguir reduciendo la tasa de paro, especialmente entre los jóvenes, mediante una política activa de formación y recualificación profesional.

Así, el Gobierno de España continúa apostando por la formación como palanca para mejorar la empleabilidad, adaptarse a la digitalización y fortalecer sectores clave que requieren personal altamente cualificado.