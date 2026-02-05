Llamamiento a los pensionistas: la gestión que debes hacer para que no te quiten la pensión en el primer trimestre de 2026

"Cuidado que en el primer trimestre de 2026 tienes que hacer esto para que no te quiten la pensión". Así comienza la explicación de un especialista en Derecho de Discapacidad y Pensiones. Más bien es un recordatorio o un llamamiento a los nuevos pensionistas para que tengan en cuenta "un detalle" que podría hacer que se pierda el derecho a recibir ese dinero mensual.

"La Declaración Anual de Rentas es un documento obligatorio para todas aquellas personas que cobran la pensión no contributiva", recuerda. Y explica que se trata de un documento que indica "la cantidad de dinero que cobramos durante un año pasado y lo que esperamos cobrar este año".

Cómo hacer el trámite

"A veces no te avisan, pero sigue siendo obligatorio hacer la declaración", apunta. Su recomendación es poner uan alarma en el móvil para tenerlo en cuenta.

Esta declaración se hace desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026 "todos los años", recalca el experto.

"Si no lo hacemos nos quitarán la pensión porque es un requisito obligatorio", recuerda. El documento se puede encontrar en internet y si no lo presentas "la administración de suspenderá la pensión".