Llamamiento a los pensionistas: la gestión que debes hacer para que no te quiten la pensión en el primer trimestre de 2026
Afecta a las personas que cobren una pensión no contributiva
"Cuidado que en el primer trimestre de 2026 tienes que hacer esto para que no te quiten la pensión". Así comienza la explicación de un especialista en Derecho de Discapacidad y Pensiones. Más bien es un recordatorio o un llamamiento a los nuevos pensionistas para que tengan en cuenta "un detalle" que podría hacer que se pierda el derecho a recibir ese dinero mensual.
"La Declaración Anual de Rentas es un documento obligatorio para todas aquellas personas que cobran la pensión no contributiva", recuerda. Y explica que se trata de un documento que indica "la cantidad de dinero que cobramos durante un año pasado y lo que esperamos cobrar este año".
Cómo hacer el trámite
"A veces no te avisan, pero sigue siendo obligatorio hacer la declaración", apunta. Su recomendación es poner uan alarma en el móvil para tenerlo en cuenta.
Esta declaración se hace desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026 "todos los años", recalca el experto.
"Si no lo hacemos nos quitarán la pensión porque es un requisito obligatorio", recuerda. El documento se puede encontrar en internet y si no lo presentas "la administración de suspenderá la pensión".
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano