La tonada asturiana ensancha sus fronteras hasta Argentina de la mano de Anabel Santiago: "Hay muchas ganas de aprender en los centros asturianos de América"

La tonada asturiana puede ensanchar sus fronteras cuando lo hace de la mano de una de las grandes de la canción tradicional: Anabel Santiago. La cantante acaba de volver de Argentina, que además es su país natal ya que sus padres fueron emigrantes. Santiago, nacida en Buenos Aires, pasó unos días en el Centro Asturiano de Mendoza impartiendo clases de canto dentro del curso de extensión de la Escuela de Asturianía, al que asistieron integrantes de distintos centros argentinos y también de Chile. Anabel ha regresado encantada y sorprendida por el interés que despertó la tonada entre los participantes del curso. Y, a la vista de esta afición emergente al otro lado del charco, está dispuesta a respaldar una de los proyectos de Alejandro Blanco, directivo del Centro Asturiano de Santa Fe: organizar el “primer concurso de tonada en el extranjero”. De momento, la arboleda la dejó bien plantada.

“Era el primer año que el gobierno el Principado me mandaba junto con la expedición de profesores de la escuela de música tradicional ‘Manolo Quirós’ de Oviedo a un curso de extensión de la Escuela de Asturianía. Este año tocó el Centro Asturiano de Mendoza y, bueno, hacía muchísimos años que no se impartía la asignatura de canto tradicional”, indicó la intérprete a LA NUEVA ESPAÑA. Como profesores también asistieron Ricardo Soberado y Balbino Menéndez, para enseñar gaita, Manuel Durán como profesor de tambor y Laura Ruiz como profesora de baile. “Fuimos los cinco para allá y fue una experiencia muy, muy, muy positiva para mí. Me encontré con muchísima gente, con ganas no solo de aprender coriquín tradicional, que era una de las especialidades que iba ofertando para hacer canciones a nivel grupal, de corales. También gente interesada en la canción asturiana, en la tonada, que suele ser el patito feo. Está en tiempos bajos y mucho más en el exterior, donde es una desconocida. Pero me encontré con que había muchísima gente que quería aprender canción asturiana”, apunta.

Las clases de coriquín tradicional “fueron un exitazo porque, obviamente, toda la gente prácticamente puede cantar y las canciones tradicionales asturianas, o los cancios de chigre, son muy conocidas por el oído popular, gustan mucho y son muy vistosas. Pero la gran sorpresa fue el grupo de canción asturiana, conformado por gente del Centro Asturiano de Buenos Aires, de Mendoza, de Santa Fe, de Chile…” En el grupo de tonada había unos 12 alumnos. “Y resultó que cantaban súper bien para tener acento argentino, para no haber cantado tonada en su vida y, sobre todo, para el corto y breve espacio de tiempo en el que yo les di clase. Porque estuve nada más que cinco días. Fue sorprendente, enriquecedor para ambas partes y con muchas ganas como de continuar”.

Anabel Santiago confiesa que esos aprendices astur-argentinos de tonada mostraban un interés máximo. “El rato que tenían libre venían a que les dijera cositas de técnica vocal, a que les diera consejos, a practicar… También tuvimos algo de tiempo para practicar un poco de canción dialogada hombre-mujer y hacer duetos. Fue muy intensivo. Yo daba clase cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde. Fue muy intensivo, pero inolvidable”. Fue inolvidable por la “sorpresa” que le causó encontrar tantas “ganas” de aprender cantar tonada. “Vi como un planteamiento de futuro, de poder volver, de trabajar con ellos en otros centros, vi el interés generado para que se introdujese de nuevo la asignatura de canto tradicional en los cursos en el exterior de la Escuela de Asturianía”.

Por ello, y visto lo visto (oído lo oído), Anabel Santiago afirma que regresó “súper agradecida y con muchas ganas de llevar a cabo ese, concurso de canción asturiana en el extranjero, que sería el primero de la historia. Me parece una buenísima idea. Sería una forma de incentivar a toda la gente de los centros asturianos a que se animen a cantar tonada. Es una forma de recuperarla, de que esté viva, de que se mueva, de que llegue a las nuevas generaciones”.