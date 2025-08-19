La situación del fuego en Asturias: se contabilizan 15 incendios, 7 de ellos activos, 6 controlados y 2 estabilizados

A última hora de este martes se contabilizaban en Asturias 15 incendios forestales, 7 activos, 6 que están controlados y 2 estabilizados. Las labores de extinción se han concentrado a lo largo de la jornada en el incendio de Degaña, procedente de Anllares del Sil en León, según informa el SEPA.

Por un lado se ha continuado con los trabajos con maquinaria pesada para crear una línea de defensa entre ambas comunidades y en el frente oeste han estado trabajando cuatro aviones anfibios FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) junto a uno de los helicópteros del SEPA y los dos de la BRIF de Tineo.

En cuanto a medios terrestres permanecen movilizados Bomberos del SEPA, BRIF de Tineo, una empresa forestal y la brigada de bomberos de la Comunidad Foral de Navarra con una dotación de 24 efectivos y 8 vehículos.

En Degaña se ha instalado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el equipo de refuerzo sanitario, equipo médico de UVI-móvil, movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) desde la activación del INFOPA.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate en el flanco de Llamera y en el flanco oeste -Somiedo se está intentando anclarlo. En este incendio además de Bomberos del SEPA, trabajan tres empresas forestales y a lo largo de la jornada han estado activados dos helicópteros, entre ellos el de la brigada de Castilla La Mancha que este martes, a última hora, retornó a su comunidad autónoma.

El otro fuego destacado en cuanto a la movilización de medios es el de Somiedo (Caunedo-Gúa) donde a lo largo del día han intervenido dos helicópteros, el bombardero del MITECO y el desplazado desde Navarra. Por tierra continúan movilizados Bomberos del SEPA y dos empresas forestales. Se trabaja en dos frentes, uno en zona alta y otro bajando hacia Perlunes.

También permanecen activos los siguientes incendios:

Ponga (2) La Uña/Arcenorio. Se ha realizado un importante esfuerzo operativo. En el flanco izquierdo con medios aéreos y por tierra con efectivos de Bomberos del SEPA y una empresa forestal. A este dispositivo también se ha sumado una brigada del parque Nacional de Castilla y León.

Taranes. Activo en zona alta. Dos pequeños focos que continúan en vigilancia por parte de los agentes medioambientales.

Cabrales (Camarmeña): Se ha sobrevolado todo el perímetro y se han registrado pequeñas reactivaciones en la canal de Estremeru. Aquí ha trabajado un helicóptero procedente de Castilla y León.

Somiedo (Caunedo/Perlunes): a lo largo de la noche se ha reactivado en la zona de Perlunes, pero el resto no presenta actividad. Por tierra sigue movilizados efectivos de Bomberos de Asturias, una empresa forestal, agentes de Medio Natural y medios aéreos.

Quirós (Faedo). Los medios por tierra no son operativos y no afecta masa combustible.

Incendios estabilizados (1)

Caso (1)

Bezanes. No se han registrado reproducciones, quedan algunos calientes y seguirá en vigilancia.

Ponga (1)

Valle del Moro. En vigilancia hay algunos puntos calientes dentro del perímetro.

Incendios controlados (6)

Cangas del Narcea (1):

Vallado 2/La Pachalina: permanecen movilizados Bomberos de Asturias. Permanecerá un retén nocturno

Coaña (2).

Lebredo. Pendiente de revisión por parte de los agentes de Medio Natural.

Medal y Loza. Pendiente de revisión por parte de los agentes de Medio Natural. .

Tineo (1):

San Felix. Pendiente de revisión por parte de Bomberos del SEPA

Ponga (1)

Puerto Sus . Pendiente de revisión por parte de los agentes de Medio Natural.

Villayon (1)

Villayon. Pendiente de revisión por parte de los agentes de Medio Natural.

Reabiertas las rutas de Bulnes, Muniellos y Lagos de Covadonga

A partir de mañana vuelven a estar operativas las siguientes rutas que se habían suspendido, como medida preventiva, ante la situación de incendios forestales:

-Funicular Bulnes (Cabrales)

-Reserva de la Biosfera de Muniellos (Cangas del Narcea)

-Lagos de Covadonga (Cangas de Onís)

Permanecen suspendidas: