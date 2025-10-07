Salud retoma la campaña de vacunación contra la gripe y la covid: esta es la población a la que está destinada

La vacunación contra la gripe y la covid para proteger a las personas vulnerables frente a infecciones respiratorias arrancará esta semana, el jueves, 9 de octubre, en establecimientos residenciales de mayores y se extenderá al resto de la población a partir del próximo martes, día 14.

El objetivo es reducir la incidencia y gravedad de estas patologías, mediante la inmunización de un porcentaje significativo de personas, lo que genera protección y disminuye la circulación del virus.

Todas las vacunas se aplicarán de manera descentralizada en los centros de atención primaria y consultorios del Servicio de Salud del Principado (Sespa) hasta el final de la temporada estacional. Las personas interesadas podrán pedir cita en sus centros.

Vacunas de la gripe

Salud pondrá a disposición de la población 386.400 dosis contra la gripe de cuatro tipos diferentes, en las que se han invertido 4,7 millones.

Estas vacunas están recomendadas para mayores de 60 años; personas internas en centros de discapacidad y residencias de mayores, así como otras institucionalizadas de manera prolongada; enfermos crónicos; mujeres embarazadas; personas que conviven con otras que tienen un alto grado de inmunosupresión.

Personas de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados; trabajadores de servicios públicos esenciales, con especial énfasis en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, bomberos y servicios de protección civil.

Asimismo, se recomienda a población infantil de 6 a 59 meses; personas de 5 a 59 años que presentan un mayor riesgo de complicaciones, como las fumadoras; estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios; trabajadores de guarderías y centros de educación infantil hasta los 6 años; y personas con exposición laboral directa a aves, mustélidos o ganado porcino.

Vacunas contra la covid

Están pensadas para quienes tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones o cuadros graves en el caso de padecer esta infección como mayores de 70 años; con especial vulnerabilidad; internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas; embarazadas; y mayores de 12 años pertenecientes a grupos de riesgo.

También niños a partir de los seis meses con condiciones asociadas a un aumento importante de riesgo de enfermedad grave.

Vacunas contra la bronquiolitis

La vacunación frente al virus respiratorio sincitial en neonatos y lactantes se llevará a cabo por tercer año consecutivo. Afecta a población infantil con un alto riesgo de enfermedad grave por esta causa como bebés prematuros de menos de 35 semanas, lactantes con cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar u otra patología que suponga un gran riesgo de padecer bronquiolitis.

Los nacidos antes del 30 de septiembre recibirán la dosis en los centros de atención primaria, mientras que a los nacidos después se les administrará, siempre que se pueda, antes del alta hospitalaria. En total, se espera evitar cuatro de cada cinco ingresos que se producen por bronquiolitis.

También se recomienda la inmunización a los menores de seis meses, es decir, aquellos nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, fecha en la que finalizará la campaña.