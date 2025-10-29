Como concesionario oficial que también ofrece vehículos de ocasión de todas las marcas, ¿cuál es el principal valor que ofrece ARTIME AUTOMINESA a los compradores en comparación con una venta entre particulares?

En ARTIME AUTOMINESA tenemos décadas de experiencia y una reputación consolidada fruto de nuestra honestidad y buen hacer siempre enfocándonos en brindar seguridad y transparencia total. A diferencia de una compra entre particulares, donde el riesgo de defectos ocultos o fraudes es alto, nosotros realizamos revisiones exhaustivas de cada vehículo en nuestros propios talleres. Todos los coches que ponemos en venta pasan por las manos de nuestros mecánicos y chapistas asegurando que estén en óptimas condiciones mecánicas y estéticas. Esto elimina sorpresas desagradables.

-Hablando de riesgos, muchos compradores temen el kilometraje manipulado o historiales falsos en ventas privadas. ¿Cómo abordan esto en su concesionario?

-Exacto, esa es una preocupación común y justificada. En ventas entre particulares, no siempre hay garantías de que el kilometraje sea real o que el vehículo esté libre de cargas o deudas pendientes. Nosotros, en cambio, realizamos una investigación exhaustiva sobre el vehículo que adquirimos y nuestra experiencia nos permite detectar cualquier irregularidad. Como empresa 100% asturiana que lleva toda una vida aquí, nuestros clientes saben que pueden confiar en nosotros porque somos serios y buscamos relaciones duraderas. No hay mayor satisfacción que familias enteras nos compran sus coches desde toda la vida.

-¿Qué pasa con las garantías? Sé que en compras privadas suelen ser inexistentes.

-Eso no es del todo correcto, la ley sí que obliga a una garantía legal entre particulares, centrada en los llamados vicios ocultos. Cuando un vehículo presenta defectos graves no declarados, el comprador puede reclamar al vendedor en los primeros seis meses. Pero también es verdad que en estos casos el vendedor particular no siempre responde y terminan las cosas en los juzgados. Comprar en ARTIME AUTOMINESA, permite disponer de una garantía total de 1 año. Esto incluye reparaciones gratuitas en nuestro taller propio en caso de cualquier avería.

-Financiación y servicios adicionales parecen ser un plus en concesionarios como el suyo. ¿Puede explicarlo?

-Absolutamente. Ofrecemos opciones de financiación flexibles, con intereses competitivos y planes adaptados a cada presupuesto. Además, facilitamos el intercambio del vehículo actual, valorándolo de manera justa lo que ahorra al cliente el tener que venderlo por tu cuenta.

-¿También compran vehículos aunque el cliente no se lleve otro verdad?

-Exacto, en ese caso el cliente somos nosotros. Si alguien quiere vender su coche le ofrecemos una valoración competitiva y si está de acuerdo nos encargamos de todo con rapidez.

-Para cerrar, ¿qué consejo daría a alguien que duda entre un particular y un concesionario establecido como el suyo?

-Nuestro consejo es simple: priorizar la tranquilidad. Comprar entre particulares puede parecer más barato inicialmente, pero los costos ocultos en reparaciones o problemas legales pueden dar muchos quebraderos de cabeza. Al elegir ARTIME AUTOMINESA, el comprador no solo adquiere un coche, sino tranquilidad, seguridad y una relación de confianza que perdurará en el tiempo.

