Asturias diseña una administración digital a tu medida

La digitalización de los servicios públicos en Asturias ha dado un salto decisivo con miPrincipado, la nueva plataforma digital que centraliza en un solo punto todos los trámites de la Administración autonómica. Su gran fortaleza es que está diseñada para todo tipo de usuario, el más y el menos avezado en tecnología.

Quien se registre con Cl@ve o certificado digital puede personalizar su experiencia: elegir los temas que más le interesan –empleo, vivienda, salud, cultura, empresas...– y recibir avisos personalizados cuando se publique una convocatoria o ayuda relacionada. Además, el sistema permite descargar y portar en el móvil carnés oficiales, como los de familia numerosa, persona cuidadora o discapacidad; y reutilizar documentación ya presentada ante la Administración, sin tener que volver a adjuntarla en cada trámite.

Esta "documentación reutilizable" agrupa los documentos vinculados a una persona (física o jurídica) que pueden emplearse en solicitudes posteriores –libro de familia, título académico, certificado médico o poder de representación, entre muchos otros–, siempre con consentimiento del usuario. Un avance que reduce el papeleo y simplifica la relación con la Administración.

El nuevo canal de comunicación digital miPrincipado. / Cedida a Lne

Acompañamiento y atención humana

Si alguien necesita ayuda para configurar sus temas de interés, identificar qué trámites le afectan o completar una solicitud, puede recurrir a un familiar o amigo para que le acompañe. Pero si no hay quien lo haga, el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) está ahí como puente entre el usuario y la Administración.

El SAC es el primer punto de contacto humano con la Administración asturiana. Sus funciones son amplias y esenciales: desde responder consultas generales hasta orientar paso a paso sobre cómo cumplimentar solicitudes, qué anexos adjuntar o cómo resolver incidencias en el uso de miPrincipado.

El teléfono 012, las oficinas del SAC y el formulario online: tres vías humanas para resolver dudas digitales

Si estás en Asturias, puedes ponerte en contacto con este servicio a través del teléfono 012, donde una persona de carne y hueso te ayudará a realizar el trámite que se te resiste en la sede electrónica del Principado. Además, en las oficinas del SAC, si acudes con cita previa, te ayudan a solicitar Cl@ve, la llave que permite acceder a la versión más completa y proactiva de miPrincipado. Y desde cualquier lugar y en cualquier momento, también puedes hacerles llegar incidencias o solicitarles información mediante un formulario que te permite, incluso, adjuntar documentos.

Versión web y móvil de la herramienta. / Cedida a Lne

La administración más humana

Con esta combinación digital + humana, ni la distancia ni la falta de habilidades técnicas son un obstáculo. miPrincipado equipa al usuario con una herramienta poderosa, pero sabe que detrás de cada cuenta hay una persona que puede necesitar ayuda.

La plataforma está pensada para que la tecnología se adapte a las personas, y no al revés. Su diseño visual, sus textos claros y su nuevo buscador –que permite localizar servicios por temas, sin necesidad de conocer el nombre exacto del trámite– facilitan que cualquier ciudadano pueda encontrar lo que necesita.

De hecho, miPrincipado actúa como una ventanilla única real, donde todos los servicios están organizados de forma lógica, accesible y en un lenguaje cercano. Y detrás de esa estructura, siempre hay un equipo técnico y humano que vela porque cada paso sea más fácil que el anterior.

El Gobierno de Asturias aspira con este nuevo canal de comunicación con el ciudadano a que la digitalización en el Principado sea un derecho real para todos: una administración que no se impone, sino que acompaña; que no exige, sino que guía; y que no obliga a renunciar al trato humano, incluso en un mundo cada vez más digital.

miPrincipado demuestra que la modernización no está reñida con la cercanía. Una administración más rápida, transparente y accesible es también una administración más humana: una que entiende que la innovación solo tiene sentido si mejora la vida de las personas.