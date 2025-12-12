El causante del accidente de Lamasanti (Sariego), en el que murió un hombre y cuya mujer resultó muy grave, fronta cuatro años de cárcel

Este lunes se celebra el juicio por el terrible accidente de Lamasanti (Sariego), a consecuencia del cual falleció Pedro Piquero Iglesias, de 41 años, y sufrió graves lesiones su esposa Sara, que estuvo a punto de perder un ojo. El causante del accidente, un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol, se enfrenta a penas que suman cuatro años de prisión, por los delitos de homicidio imprudente, lesiones graves y contra la seguridad vial.

En la medianoche del sábado 20 de mayo de 2023, el conductor acusado se llevó por delante al matrimonio en la recta de Lamasanti, cuando las víctimas se disponían a tomar el camín de la Viona para llegar a su casa de La Vega de Sariego. Justo en el momento en que realizaban el giro con su vehículo, recibieron el impacto del coche del acusado, que estaba haciendo un adelantamiento a gran velocidad. Pedro Piquero fue llevado al Hospital, pero falleció en la mañana del lunes 22 de mayo de 2023, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Lejos de admitir que iba conduciendo el vehículo que causó el siniestro, el joven echó a culpa a la mujer que le acompañaba, que también resultó con lesiones. Más tarde, la Guardia Civil aclararía que era él quien conducía.

La muerte de Pedro Piquero causó una honda consternación. Frigorista de profesión, tatuador de renombre, era un hombre preocupado por su concejo y un amante de los animales.