La fiesta por el 70 aniversario del Teatro Prendes continúa, con los Oscar como gran reclamo: cine clásico de los 50 y proyecciones inmersivas para un febrero de película

El Teatro Prendes sigue de celebración por sus 70 años de historia. Y para ello, la histórica sala de Candás empieza febrero con títulos para todos los públicos como "Muñecos Rotos", del grupo de teatro Nova y con entrada libre y gratuita el viernes 13 a las 20.00 horas o el documental "Perlora desde 1954", el jueves 12 a las 20.00 horas y también con entrada libre y gratuita.

La cartelera cuenta también con opciones oscarizables como "Sirat" de Oliver Laxe, el viernes 27 a las 20.00 horas, el sábado 28 a las 20.00 y a las 23.00 horas y el domingo 1 de marzo a las 20.00 horas. O la que está reventando todas las quinielas de cara a los galardones de la academia de cine estadounidense, "Hamnet", de Chloé Zhao el viernes 6 de marzo a las 20.00 horas el sábado 7 a las 23.00 horas y el domingo 8 a las 20.00 horas.

Entre las novedades de febrero destaca también el espectáculo de magia "Cumpliendo sueños show", con los magos Xuso y Asier el sábado 21 a las 18.00 horas y con entrada anticipada por 12 euros y por 15 el día del espectáculo en teatroprendes.es y en taquilla.

Y para ir abriendo boca en marzo, el Teatro Prendes también ofrece la posibilidad de comprar ya entradas para el VIII Certamen juvenil de habaneras y canción marinera de Candás, "Las guerreras K-pop" el espectáculo del humorista J. Vaquero.

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.