La fiesta por el 70 aniversario del Teatro Prendes continúa, con los Oscar como gran reclamo: cine clásico de los 50 y proyecciones inmersivas para un febrero de película

La candidata a los Oscar "Sirat" y cine español de la mano de "Rondallas" son algunas de las apuestas de la temporada, que viene cargada de propuestas para todos los públicos

Consulta toda la programación del Teatro Prendes / Pablo Solares

L. L.

El Teatro Prendes sigue de celebración por sus 70 años de historia. Y para ello, la histórica sala de Candás empieza febrero con títulos para todos los públicos como "Muñecos Rotos", del grupo de teatro Nova y con entrada libre y gratuita el viernes 13 a las 20.00 horas o el documental "Perlora desde 1954", el jueves 12 a las 20.00 horas y también con entrada libre y gratuita.

La cartelera cuenta también con opciones oscarizables como "Sirat" de Oliver Laxe, el viernes 27 a las 20.00 horas, el sábado 28 a las 20.00 y a las 23.00 horas y el domingo 1 de marzo a las 20.00 horas. O la que está reventando todas las quinielas de cara a los galardones de la academia de cine estadounidense, "Hamnet", de Chloé Zhao el viernes 6 de marzo a las 20.00 horas el sábado 7 a las 23.00 horas y el domingo 8 a las 20.00 horas.

Entre las novedades de febrero destaca también el espectáculo de magia "Cumpliendo sueños show", con los magos Xuso y Asier el sábado 21 a las 18.00 horas y con entrada anticipada por 12 euros y por 15 el día del espectáculo en teatroprendes.es y en taquilla.

Y para ir abriendo boca en marzo, el Teatro Prendes también ofrece la posibilidad de comprar ya entradas para el VIII Certamen juvenil de habaneras y canción marinera de Candás, "Las guerreras K-pop" el espectáculo del humorista J. Vaquero.

VENTA DE ENTRADAS

COMPRA TU ENTRADA AQUÍ

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.

Programación Teatro Prendes

Febrero 2026

La Asistenta

Dir: Paul Feig (EEUU, 2025)

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES

Viernes 6: 20.00h Sábado 7: 23.00h

Domingo 8: 20.00h

Ciclo especial años 70

El crepúsculo de los dioses

Dir. Billy Wilder (EEUU, 1950) Proyección NO - DO

Sábado 7: 20.00h

200% wolf: pequeño gran lobo Dir: Alexs Stadermann (AUST, 2024)

Horario

Sábado 7: 17.30h

Domingo 8: 17.30h

Los magos Xuso y Asier "Mucho más que magia"

SÁBADO 21: 18.00h

Tributo a Ana Belén y Víctor Manuel "Mucho más que dos"

Sábado 21: 20.30h

Proyección documental "Desde Perlora 1954"

Dir. Manuel García Postigo (E, 2025)

Entrada libre y gratuita

JUEVES 12: 20.00h

GRUPO DE TEATRO NOVA presenta: "Muñecos rotos"

¡ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES Viernes 13: 20.00h

"Rondallas"

Dir: Daniel Sánchez Arévalo (E, 2025)

Sábado 14: 20.00h y 23.00h

Domingo 15: 20.00h

Polloliebre y el secreto de la marmota

Dir: Benjamin Mousquet (F, 2025)

Sábado 14: 17.30 h

Domingo 15: 17.30 h

Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero

Dir. Sergio Moreno y Asur Fuente (E, 2025)

Jueves 26: 20.00 h ¡ENTRADA LIBRE Y GRATUITA!

Sirat

Dir: Oliver Laxe (E, 2025)

Viernes 27: 20.00h

Sábado 28: 20.00h y 23.00h

Domingo 1 Marzo: 20.00h

Frankie y los monstruos

Dir: Steve Hudson (GB, 2025)

Sábado 28: 17.30h

Domingo 1 Marzo: 17.30h

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marzo

Las guerreras del K- pop

VIERNES 21: 18.00h

Joaquín Pajarón "Radio pajarónica"

SÁBADO 28: 21.00h

XXII EDICIÓN DEL ACTO HOMENAJE Y ENTREGA DISTINCIÓN MUJER DEL AÑO EN CARREÑO 2026

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES Viernes 6: 18.00h

Hamnet

Dir: Chloé Zhao (GB, 2025)

Viernes 6: 20.00h

Sábado 7: 23.00h Domingo 8: 20.00h

CICLO ESPECIAL 70 AÑOS

La reina de África con proyección del NO-DO

Dir. John Ford (1951)

Sábado 7: 20.00h

Sábado 7: 17.30h Domingo 8: 17.30h

Como cabras

Dir:Tyree Dillehay y Adam Rosette (EEUU, 2025

Sábado 7: 17.30h

Domingo 8: 17.30h

