Manuel Terroba, presidente Ejecutivo BMW Group España y Portugal: "Este nuevo paso del Grupo Autosa es un reflejo de su evolución y su apuesta por el futuro"

BMW es una de las marcas insignia del Grupo Autosa. Desde 1985, año en el que ambas empresas unieron sus caminos, han forjado una alianza solida, muestra de una filosofía de trabajo compartida y con un futuro común que pasa por la electrificación de la movilidad como principal reto.

Hace un par de años estaban de celebración con el 50 aniversario del Grupo Exmain-Autosa y esta vez hablamos por la inauguración de las nuevas instalaciones de la compañía en el Parque Empresarial Oviedo. Parece que el grupo no tiene techo. ¿Qué cree que supondrá para la empresa este nuevo emplazamiento?

Sin duda, este nuevo emplazamiento representa un paso adelante para el Grupo Exmain-Autosa. No se trata únicamente de unas instalaciones más modernas o mejor dimensionadas, sino de un reflejo claro de su capacidad de evolución y de su apuesta por el futuro. En un sector como el de la automoción, que está viviendo una transformación profunda, contar con espacios preparados para ofrecer servicios más tecnológicos y sostenibles es clave. Este nuevo centro permitirá precisamente eso: acompañar mejor los cambios que ya estamos viviendo en la movilidad en un entorno tan exigente como el actual. Y todo ello, además, en una región como Asturias, con una fuerte tradición industrial y un vínculo muy estrecho con la automoción, donde proyectos como este tienen un impacto que va más allá del propio negocio, contribuyendo también al dinamismo económico y social del entorno.

BMW es una de las marcas insignia de la casa ¿Qué valores comparten con Autosa?

Lo que nos une desde los inicios es una forma muy similar de entender el negocio y, sobre todo, la relación con el cliente. Compartimos el compromiso con la calidad, la excelencia en el servicio y una visión a largo plazo. El Grupo BMW siempre ha mirado hacia el futuro con una apuesta constante por la innovación, la tecnología y el placer de conducir. Pero, al mismo tiempo, somos una compañía profundamente fiel a nuestros valores, y es precisamente ahí donde encontramos una conexión natural con Autosa.

¿Puede contarnos en qué proyectos están trabajando mano a mano con el Grupo?

Estamos trabajando juntos en varios ámbitos clave para el presente y el futuro de nuestra actividad. Uno de los más importantes es, sin duda, la electrificación. Desde el Grupo BMW estamos acompañando a toda nuestra red en la adaptación a las nuevas tecnologías, no solo desde el punto de vista del producto, sino también de la infraestructura, la formación de los equipos y la propia experiencia del cliente. El cliente que se acerca hoy a un vehículo electrificado necesita información, asesoramiento y confianza. Y ahí, el papel del concesionario sigue siendo absolutamente fundamental. La tecnología avanza, pero el acompañamiento personal continúa siendo decisivo, especialmente en una decisión de compra tan relevante como la de un automóvil.

En el ámbito de la movilidad sostenible, Europa apuesta por que sea 100% eléctrica para 2035 ¿Estamos en el camino correcto para conseguir ese objetivo?

El objetivo es claro y responde a una necesidad real: reducir las emisiones y avanzar hacia una movilidad más sostenible. Sin embargo, el camino para llegar a ese punto requiere un enfoque realista y equilibrado. La electrificación es una parte esencial de la solución, pero no puede ser la única. Es imprescindible avanzar de forma coordinada en infraestructuras de recarga, en el desarrollo tecnológico y, sobre todo, en la adaptación del mercado y de los propios clientes.

¿Por dónde pasa el futuro de la movilidad en España y qué papel espera jugar BMW en este aspecto?

El futuro de la movilidad en España será, sin duda, más sostenible, más digital y centrado en el usuario. Veremos una convivencia de distintas tecnologías durante los próximos años, con un crecimiento progresivo del vehículo eléctrico, pero también con otras soluciones que ayuden a hacer la transición más viable. En este contexto, el papel del Grupo BMW es claro: seguir siendo un referente en innovación, liderar la transformación tecnológica y ofrecer a nuestros clientes soluciones que se adapten a sus necesidades reales.