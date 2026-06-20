Audiovisual, animación y espectáculos, profesiones de gran futuro

El CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, referente formativo en Asturias para los sectores audiovisual y de espectáculos, oferta todas las enseñanzas de grado medio y superior la familia de FP de Imagen y Sonido. Permite así llevar a cabo itinerarios formativos en profesiones orientadas a cine, televisión, animación, entornos virtuales, videojuegos, radio, música, artes escénicas o eventos.

El ciclo de grado medio es el de Vídeo disc-jockey y sonido. Su vía de acceso es la ESO o equivalente. Los de grado superior son: Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, Iluminación captación y tratamiento de la imagen, Sonido para audiovisuales y espectáculos, Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y Producción de audiovisuales y espectáculos. Su vía de acceso es Bachillerato o equivalente.

En ambos casos, son ciclos de dos años que incluyen inglés y período de estancia en empresas del sector. Una formación que, a través del programa Erasmus+, se puede llevar a cabo en otros países europeos como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Malta, Irlanda, Francia, Portugal, Austria, República Checa, Islandia, Chipre, Bulgaria...

Un alumno del CISLAN / Cedida a LNE

El CIFP dispone de instalaciones punteras: aulas digitales, plató de televisión, estudios fotográficos, de grabación musical, emisora de radio, cabinas de edición, camerinos, salón de actos, sala de exposiciones… Cuenta con aula de emprendimiento y una unidad de empleo para poner en contacto ofertas profesionales con el alumnado titulado.

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado lleva a cabo productos muy diversos: cortos, programas de televisión, de radio, videoclips, animaciones, montajes escénicos, conciertos, reportajes fotográficos, eventos como festivales o jornadas temáticas… en muchos casos, en entornos reales.

Cursos de media y corta duración

A esta oferta formativa, se suma la de certificados profesionales, orientada a personas en situación de desempleo o que precisan una actualización o recualificación.

Se trata de cursos de media duración que incluyen estancia en empresas vinculados a diferentes áreas de los sectores de referencia: Operaciones de sonido, Cámara de cine, video y televisión, Montaje y postproducción de audiovisuales, Animación musical y visual en vivo y en directo o Producción fotográfica, son algunos ejemplos.

Alumnos en un momento de la clase / Cedida a LNE

Además, se ofertarán próximamente cursos de corta duración del catálogo de especialidades del SEPE. Drones en la producción audiovisual, Creación de videojuegos con Unreal Engine, Vídeos de creación innovadora o Medios audiovisuales para artes escénicas, son algunos ejemplos.