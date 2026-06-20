Audiovisual, animación y espectáculos, profesiones de gran futuro
Ciclos de grado medio y superior y cursos de media y corta duración son parte de la oferta formativa del CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo
A.A.
El CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, referente formativo en Asturias para los sectores audiovisual y de espectáculos, oferta todas las enseñanzas de grado medio y superior la familia de FP de Imagen y Sonido. Permite así llevar a cabo itinerarios formativos en profesiones orientadas a cine, televisión, animación, entornos virtuales, videojuegos, radio, música, artes escénicas o eventos.
El ciclo de grado medio es el de Vídeo disc-jockey y sonido. Su vía de acceso es la ESO o equivalente. Los de grado superior son: Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, Iluminación captación y tratamiento de la imagen, Sonido para audiovisuales y espectáculos, Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y Producción de audiovisuales y espectáculos. Su vía de acceso es Bachillerato o equivalente.
En ambos casos, son ciclos de dos años que incluyen inglés y período de estancia en empresas del sector. Una formación que, a través del programa Erasmus+, se puede llevar a cabo en otros países europeos como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Malta, Irlanda, Francia, Portugal, Austria, República Checa, Islandia, Chipre, Bulgaria...
El CIFP dispone de instalaciones punteras: aulas digitales, plató de televisión, estudios fotográficos, de grabación musical, emisora de radio, cabinas de edición, camerinos, salón de actos, sala de exposiciones… Cuenta con aula de emprendimiento y una unidad de empleo para poner en contacto ofertas profesionales con el alumnado titulado.
A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado lleva a cabo productos muy diversos: cortos, programas de televisión, de radio, videoclips, animaciones, montajes escénicos, conciertos, reportajes fotográficos, eventos como festivales o jornadas temáticas… en muchos casos, en entornos reales.
Cursos de media y corta duración
A esta oferta formativa, se suma la de certificados profesionales, orientada a personas en situación de desempleo o que precisan una actualización o recualificación.
Se trata de cursos de media duración que incluyen estancia en empresas vinculados a diferentes áreas de los sectores de referencia: Operaciones de sonido, Cámara de cine, video y televisión, Montaje y postproducción de audiovisuales, Animación musical y visual en vivo y en directo o Producción fotográfica, son algunos ejemplos.
Además, se ofertarán próximamente cursos de corta duración del catálogo de especialidades del SEPE. Drones en la producción audiovisual, Creación de videojuegos con Unreal Engine, Vídeos de creación innovadora o Medios audiovisuales para artes escénicas, son algunos ejemplos.
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