La unidad de Neumología Intervencionista del HUCA logra la quinta acreditación de referencia nacional del hospital ovetense

El área de Endoscopia y Neumología Intervencionista del HUCA ha sido designada de referencia nacional, lo que la convierte en la quinta unidad del hospital ovetense que logra este tipo de acreditación.

El título de CSUR (Centro, Servicio y Unidad de Referencia) del Sistema Nacional de Salud reconoce la excelencia asistencial, la experiencia clínica, la capacidad investigadora y el compromiso con la innovación.

Las cuatro acreditaciones previas del Hospital Universitario Central de Asturias corresponden a las unidades de cirugía del plexo braquial, cirugía de los trastornos del movimiento, neuromodulación cerebral y medular para el tratamiento del dolor neuropático refractario y cardiopatías familiares.

Integrada en el Servicio de Neumología, dirigido por Marta García Clemente, y con Francisco López González como jefe de sección, la unidad de Endoscopia y Neumología Intervencionista se convierte de este modo en referente nacional e internacional en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias complejas.

Decisión del Consejo Interterritorial

La decisión ha sido adoptada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los CSUR son unidades de excelencia acreditadas por el Ministerio de Sanidad para la atención de enfermedades poco frecuentes, patologías complejas o procedimientos que requieren una elevada especialización y experiencia.

La Unidad de Endoscopia y Neumología Intervencionista ha impulsado importantes avances que han mejorado la precisión diagnóstica, la seguridad y la eficiencia de los procedimientos. Este es el caso de la reducción endoscópica de volumen en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que ayuda a disminuir la sensación de ahogo que sufren en su vida diaria.

El Área de Gestión del Pulmón también ha logrado convertirse en referente nacional en el uso de la broncoscopia rígida, un procedimiento que facilita la extirpación de lesiones y la colocación de prótesis para mantener la permeabilidad de la tráquea y los bronquios.

También resalta el desarrollo y estandarización de la técnica de criobiopsia mediastínica guiada por ecobroncoscopia (Cryo-EBUS), mediante el método Ariza-Pallarés, una innovación que surgió de la mano del neumólogo Miguel Ariza, y que transformó el método de diagnóstico de las lesiones mediastínicas y del cáncer de pulmón. La repercusión de este trabajo ha traspasado las fronteras de Asturias y se ha implantado en más de 80 unidades nacionales y en más de 30 centros internacionales.

Atraer a pacientes de fuera

Con este nuevo CSUR, Asturias se sitúa entre las ocho comunidades que han incrementado el número de servicios de referencia en esta convocatoria, un reconocimiento que avala la capacidad del sistema sanitario público para ofrecer atención altamente especializada y atraer a pacientes de todo el país.

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Se sitúa como uno de los centros con mayor capacidad para atender procedimientos y patologías de alta complejidad en el Sistema Nacional de Salud.