"Justicia poética" para David González, con lecturas de Verso Fuster, en la sala Aleatorio de Madrid

El libro "Justicia Poética", que es un hmenaje al poeta gijonés David González, fallecido hace tres años, vivió su puesta de largo este viernes en la sala Aleatorio de Madrid, donde se celebró una lectura de algunos de los textos recogidos en este volumen.

La avilesina Verso Fuster fue una de las encargadas de dar voz a esos poemas, entre los que figuraban algunos de Rita Turza también fallecida recientemente y que no pudo ver ya la publicación.

Junto a Verso Fuster estuvieron Luisa Echevarría, Joaquín Marinelli y Ángel González, cuatro de los autores participantes en "Justicia poética". La obra es expresión del recuerdo a David González. La ilustración de cubierta es de Juan Kalvellido y la imagen de contracubierta del libro, de Ángel González González.