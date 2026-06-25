Condenan al Ayuntamiento de Avilés a indemnizar a un vecino que se resbaló en el Carbayedo

Nueva condena judicial para el Ayuntamiento de Avilés por el estado de sus pavimentos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado una sentencia que obliga a las arcas municipales a indemnizar con 4.632,75 euros a un vecino, que se cayó al suelo en la plaza del Carbayedo en un día de lluvia. A ese vecino lo defendió la abogada avilesina Irene Astariz,

El fallo pone el foco sobre los materiales empleados en las peatonalizaciones y recuerda la "proverbial pluviosidad de Asturias" para exigir mayor diligencia municipal.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 9 de febrero de 2024. El afectado caminaba a la altura del número 26 de la citada plaza cuando, debido a la nula adherencia del firme, se precipitó bruscamente al suelo. La caída, grabada por las cámaras de seguridad de la zona, le provocó una rotura del húmero (un hueso del brazo) que le mantuvo 63 días de baja. El accidente frustró, además, un viaje familiar a Lisboa, en Portugal.

La clave del proceso judicial estuvo en las pruebas periciales aportadas por el demandante. Los ensayos del Laboratorio Asturiano de Control Técnico determinaron que la caliza gris instalada tiene un coeficiente de resistencia al deslizamiento de 34, y la caliza roja de 32. Ambas cifras incumplen flagrantemente el Código Técnico de la Edificación, que exige un valor superior a 45 para calles peatonales exteriores. Según los informes, el material colocado en Avilés solo sería apto para «zonas interiores secas».

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El magistrado considera probado el “funcionamiento anormal” del servicio público y califica la excesiva resbaladicidad de la calle como un “auténtico desperfecto” que genera un riesgo potencial que el consistorio debió evitar. Contra la resolución ya no cabe recurso de apelación.