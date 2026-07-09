Familiares donan al Arzobispado de Oviedo dos pinturas de José Ramón López Suárez 'Moreno'

El Museo de la Iglesia en Asturias y la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado de Oviedo han incorporado a sus fondos dos pinturas del artista José Ramón López Suárez, «Moreno» (Gijón 1930–Avilés 1985), "gracias a la generosa donación realizada por sus familiares". La formalización de la donación fue suscrita por Alfonsina García, viuda del pintor, y su hijo, Guillermo López García, en representación de la familia, según consta en la web del arzobispado.

Las obras donadas, ambas realizadas al óleo sobre tabla, corresponden a dos asuntos significativos: la primera representa a Cristo en la Cruz, uno de los numerosos crucificados que Moreno realizó durante su última etapa creativa; la segunda, es el retrato de un fraile del convento de San Francisco de Avilés, testimonio de la presencia de esta comunidad religiosa en la ciudad durante más de siete siglos, hasta su marcha en 2013. Esta pintura constituye, además de un notable ejemplo de retrato religioso contemporáneo, un valioso documento para la memoria histórica del patrimonio eclesiástico avilesino.

La incorporación de ambas piezas reviste un especial interés para el Museo de la Iglesia en Asturias, al enriquecer su colección con obras que establecen un diálogo entre la creación artística contemporánea y el patrimonio religioso asturiano. Asimismo, la donación contribuye a preservar y difundir el legado de uno de los pintores más destacados del panorama artístico de Avilés durante la segunda mitad del siglo XX.

José Ramón López Suárez, conocido artísticamente como «Moreno», desarrolló una trayectoria prolífica dentro de la escena cultural asturiana. Su pintura, esencialmente figurativa, abordó una amplia variedad de temas con una notable capacidad narrativa. Junto a escenas de carácter religioso y retratos, cultivó composiciones de marcado contenido simbólico y conceptual, como "El alfarero" o el "Homenaje a Marola", en las que exploró nuevas vías expresivas sin abandonar el lenguaje figurativo. Su producción se distingue por el empleo de atmósferas de fuerte intensidad cromática, contrastes acusados y una sensibilidad plástica que confiere a sus obras una identidad plenamente reconocible.

Con esta donación, la familia contribuye a la conservación y difusión de la obra del artista, asegurando que dos ejemplos representativos de su producción pasen a formar parte del patrimonio cultural custodiado por el Museo de la Iglesia en Asturias y el Arzobispado de Oviedo para su estudio, conservación y disfrute por parte de generaciones futuras.