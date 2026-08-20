El avilesino Miguel Asensio Llamas impulsa "Pelagius", un largometraje producido con Inteligencia Artificial sobre la leyenda de Covadonga

El productor avilesino Miguel Asensio Llamas —y su empresa Tiki Pictures— se ha aliado con otros dos productores —el empresario mexicano Pepe Bastón, de Elefantec Global, y el director general de Mediacrest, Cristian Liarte— para levantar productos audiovisuales basados en Inteligencia Artificial (IA). El objetivo de esta alianza es explorar nuevas herramientas, procesos y modelos creativos y de producción y, a la vez, potenciar la creatividad de directores y guionistas y responder a los nuevos retos del mercado global.

El primero de los productos que ha salido de esta alianza es "Pelagius", un largometraje que se centra en la leyenda de don Pelayo y, a la vez, en la primera derrota del califato Omeya en la península Ibérica. Esta película se encuentra ahora en período de postproducción: el actor asturiano Félix Corcuera pone voz, de hecho, al primero de los reyes asturianos.

En paralelo a la aventura visigótica, aunque con aire artúrico, la alianza de las tres productoras ha terminado el largometraje de terror "Hospital", una película que dirige por el guionista chileno Diego Ayala.

Miguel Asensio, productor de cine, en el parque de Las Meanas. / S. F.

Explicó Asensio Llamas a este respecto: "La IA generativa viene para quedarse. Es una herramienta más para contar historias en el medio audiovisual, al igual que las películas hechas con actores reales, la animación o el 3D. Las películas realizadas fundamentalmente con IA generativa van a convivir con el resto de los métodos tradicionales, no van a sustituirlos".

En esa línea se manifestaron sus dos socios en el nuevo proyecto. Liarte aseguró que con "Pelagius" se abre «una nueva línea de negocio paralela e independiente». Y apostilló: "Queremos explorar el potencial de las nuevas tecnologías y su aplicación en el audiovisual, siempre desde una mirada creativa y apoyando al tejido industrial y creativo, con buenos usos y protegiendo la creación más artística desde cualquier ámbito".

La apuesta por las nuevas tecnologías, aclaró Liarte, no significa abandonar «las líneas de negocio tradicionales» de Mediacrest: "Creemos firmemente que la creatividad y el trabajo humanos continuarán siendo el motor de nuestras producciones, y que la tecnología debe entenderse como una herramienta al servicio de los creadores", sentenció.

Bastón comentó, a este respecto: "Siempre hemos creído en el poder de las historias y en cómo la tecnología ayuda cada vez más a contarlas mejor y a alcanzar nuevas audiencias». Y concluyó: «Nos interesa la inteligencia artificial por lo que abre, no por lo que sustituye".

Tiki Pictures, la productora de Asensio Llamas, está radicada en Chile —allí trabaja y reside el avilesino desde hace años—. Suyos son éxitos como "SOS Mamis", "SOS Mamis 2. Mosquita muerta", "Me vuelves loca" o "Perra vida".

Mediacrest Entertainment, por su parte, es una empresa madrileña especializada en entretenimiento y documentales: está al frente del programa "El cazador" y de la policíaca "Asuntos internos".

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La tercera pata del proyecto de inteligencia artificial es Elefantec Global, una empresa mexicana que fundó Pepe Bastón, el antiguo presidente de Televisa. Elefantec Global es un actor audiovisual de dimensión internacional, especialmente relevante en el mercado hispano de Estados Unidos y Latinoamérica. Su importancia para la alianza con Tiki Pictures y Mediacrest está en que aporta capital, experiencia, contactos internacionales y capacidad para llevar proyectos en español a grandes plataformas y mercados.